Muere a los 21 años el piloto Zdenek Chovanec, ex rival de Franco Colapinto en Fórmula 3

La tragedia ha golpeado de nuevo al mundo del automovilismo. Zdenek Chovanec, ex piloto del Campeonato del Mundo de Fórmula 3, ha fallecido a los 21 años, según confirmó la propia categoría a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. La noticia ha provocado una enorme conmoción en el paddock internacional, donde el joven llegó a ser una de las promesas. Por el momento, no se han hecho públicas de forma oficial las causas de su muerte.

La FIA Fórmula 3 fue la encargada de comunicar la noticia con un emotivo mensaje de despedida. «Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el campeonato en 2021 y 2022», señaló la organización, que también trasladó sus condolencias a la familia, amigos y a todas las personas que compartieron parte de su trayectoria deportiva. El comunicado fue rápidamente compartido por aficionados, equipos y pilotos, que inundaron las redes sociales con mensajes de homenaje al joven.

Nacido el 9 de octubre de 2004 en Puerto La Cruz (Venezuela), Chovanec tenía raíces checas y también contaba con nacionalidad portuguesa, país en el que desarrolló buena parte de su formación deportiva. Desde muy pequeño destacó en el karting antes de dar el salto a las categorías de monoplazas, donde comenzó a construir una trayectoria que le llevó a competir en algunos de los campeonatos más importantes del panorama internacional. Su progresión le permitió participar en la Fórmula 4 italiana, la Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos, la F3 Asian Championship y la Euroformula Open, acumulando experiencia frente a algunos de los pilotos más prometedores de su generación.

Everyone at FIA Formula 3 is deeply saddened to learn of the passing of Zdeněk Chovanec, who competed in the Championship in 2021 and 2022 Our thoughts are with Zdeněk’s family, friends, and everyone who had the privilege of knowing him pic.twitter.com/LqYlccrS5Y — Formula 3 (@Formula3) July 23, 2026

Luto por Zdenek Chovanec

Su gran oportunidad llegó en 2021, cuando fue llamado por Charouz Racing System para disputar varias pruebas del Campeonato de Fórmula 3, sustituyendo al francés Reshad de Gerus a partir de la ronda de Spa-Francorchamps. Un año después volvió a competir con la escudería checa en varias citas del calendario de 2022. Aunque los resultados no le permitieron luchar por los puestos de cabeza, sí logró hacerse un hueco en una categoría considerada el principal escaparate para los futuros pilotos de Fórmula 1. Durante esa etapa compartió parrilla con jóvenes talentos que posteriormente darían el salto a categorías superiores, entre ellos el argentino Franco Colapinto, con quien coincidió en varias carreras.

Tras su paso por la Fórmula 3, Chovanec continuó vinculado al automovilismo y compitió en la Ultimate Cup Series, manteniendo vivo el objetivo de seguir creciendo como piloto profesional. Su fallecimiento ha generado una profunda consternación entre los que siguieron de cerca su evolución desde las categorías inferiores. La muerte de Zdenek Chovanec supone una nueva pérdida para el automovilismo internacional, que despide a un piloto que apenas comenzaba a construir su carrera en los asfaltos.