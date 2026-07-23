Muere ahogada Fabiola Mbulito, gran promesa del baloncesto canario

La tragedia ha sacudido al deporte canario. Fabiola Mbulito, jugadora de baloncesto de solo 12 años y considerada una de las mayores promesas de la cantera de las islas, ha fallecido tras ahogarse en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria. La noticia ha provocado una profunda conmoción en el baloncesto español, donde la joven ya comenzaba a hacerse un nombre gracias a su enorme talento y a una progresión que la había llevado recientemente a ser convocada con la selección española sub-12.

Fabiola formaba parte del SPAR Gran Canaria, uno de los clubes con mayor tradición en el baloncesto femenino nacional y reconocido por su trabajo con la cantera. A pesar de su corta edad, era una de las jugadoras con mayor proyección de la entidad y acababa de recibir una de las noticias más importantes de su todavía incipiente carrera deportiva, su primera convocatoria con la selección española sub-12. Ese reconocimiento confirmaba el enorme potencial que entrenadores y técnicos llevaban tiempo destacando y que la situaba entre las jóvenes jugadoras con mayor futuro del panorama nacional.

La menor pertenecía además a una familia con una estrecha vinculación al baloncesto. Era sobrina de la ex jugadora ecuatoguineana Puri Mbulito y prima de la internacional española Iris Mbulito, elegida MVP del Campeonato de Europa sub-20 de 2018. Su apellido ya era conocido dentro del baloncesto femenino y todo apuntaba a que Fabiola estaba preparada para continuar ese legado familiar gracias a unas cualidades deportivas que habían llamado la atención desde muy pequeña.

Luto por Fabiola Mbulito

El trágico suceso ocurrió durante la jornada del martes en la playa de La Laja. Sobre las 13:36 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió un aviso alertando de que dos menores se encontraban en serias dificultades dentro del agua. Los socorristas de la Cruz Roja consiguieron rescatar a uno de ellos, que fue trasladado al Hospital Materno Infantil con lesiones de carácter leve.

Mientras tanto, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la segunda persona desaparecida. En el operativo participaron efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Finalmente, los equipos encontraron sin vida a Fabiola Mbulito, sin que pudieran hacer nada por salvarla.

La noticia desencadenó una oleada de mensajes de dolor y condolencias desde todos los rincones del baloncesto español. La Federación Canaria de Baloncesto expresó públicamente su pesar por la pérdida de una jugadora que también había representado a la selección canaria de minibasket en el Campeonato de España de la categoría. El organismo destacó tanto sus condiciones deportivas como el enorme vacío que deja entre compañeros, entrenadores y familiares a su temprana edad.