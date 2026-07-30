La reflexión de Cañizares sobre el precio que debería pagar el Madrid por Rodri: «Tuvo lesiones graves»

El fichaje de Rodri por el Real Madrid está en camino de ser una realidad. Aunque la expectación se cuece a fuego lento para que el español aterrice en el Santiago Bernabéu, aún queda concretar el precio que acordará con el Manchester City para cerrar la operación. Los caminos no están tan separados, pero Santiago Cañizares ha querido avisar del peligro que hay si pagan grandes cantidades por el centrocampista.

Las negociaciones entre ambos clubes ya se están produciendo, pero para el ex portero es clave no venirse arriba y subir el precio para que Rodri vista de blanco, ya que apunta a que la edad y su historial de lesiones suponen un riesgo de que no pueda rendir al máximo nivel: «Hay que tener eso en cuenta, a pesar de que es un jugador fantástico e impecable, pero ha tenido lesiones graves».

En septiembre de 2024 se rompió el ligamento cruzado y eso le hizo perderse casi toda la temporada. Desde entonces ha pasado por problemas en la rodilla y en noviembre de 2025 el isquiotibial también hizo perder continuidad. Recientemente ha pasado por quirófano para operarse de la espalda y, aunque sea una intervención menor, supone un historial médico a tener en cuenta. «Yo pagaría 40 millones de euros, algo así porque creo que es un buen precio», explicó en Cope.

Por el momento, el deseo de Rodri es salir al Real Madrid y todo depende de que el City dé luz verde para hacer oficial el traspaso. Aunque el precio puede ser mayor al límite que ha marcado Cañizares, sin duda será un gran fichaje para las filas de José Mourinho. El mediocampista ejercería como la brújula que necesita el equipo desde hace años. Un fichaje que ilusiona mucho y del que ya cuentan las horas para que el anuncio se dé desde las oficinas de Valdebebas.