Asencio se lesiona el recto femoral de la pierna derecha y su salida del Real Madrid se complica

Raúl Asencio ha sufrido en el entrenamiento de este jueves una lesión en el recto femoral de la pierna derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas seis semanas. El defensa del Real Madrid padeció este inconveniente muscular que le aparta por lo que resta de pretemporada y que pone en duda su salida del club blanco.

Y es que el jugador canario era uno de los futbolistas con cartel de transferible en el Real Madrid. Ahora Raúl Asencio no podrá volver a vestirse de corto hasta mediados de septiembre y su marcha con esta lesión parece bastante más inviable. Se trata de un jugador por el que el club blanco pretendía sacar una cantidad cercana a los 20 millones.

Asencio fue titular en el último amistoso del Real Madrid frente al Leganés formando pareja con Dean Huijsen. Se espera que el jugador canario tenga un rol muy residual en el equipo blanco tras la incorporación de Konaté, la renovación de Rüdiger y la esperada recuperación de Eder Militao.

El jugador es el quinto central a día de hoy en un Real Madrid que ha reforzado también la banda derecha con la llegada de Denzel Dumfries. Raúl Asencio se hizo un hueco en las alineaciones del Real Madrid a principios de la temporada 2024/25 tras una plaga de lesiones y desde entonces ha estado con el primer equipo.

El Real Madrid se prepara para viajar a Austria

El club blanco se entrenó con normalidad en Valdebebas y ya tienen su planning para el fin de semana cuando jugará el sábado a las 18:00 horas un amistoso contra la Fiorentina en Austria en lo que será la primera prueba de nivel de la pretemporada.

El equipo viajará ese mismo día a tierras centroeuropeas y podrá contar con los recién incorporados Rüdiger y Endrick. Los que no estarán hasta la próxima semana serán Bernardo Silva y Vinicius Jr, quienes todavía tienen vacaciones por haber jugado los octavos de final de la cita mundialista.