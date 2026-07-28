El Real Madrid de Mourinho ya carbura: golea al Leganés en el segundo partido de pretemporada

El Real Madrid de Mourinho ya empieza a coger forma. Los blancos endosaron la primera goleada de esta nueva era a un Leganés que empezó fuerte, pero se vino abajo con el paso de los minutos. Salieron con un 4-2-3-1 y Valverde y Arda Güler como principales novedades en el once, con el uruguayo atacando al espacio y Güler algo más retrasado. Ciria era el único canterano titular en este partido, el resto eran todos del primer equipo. Con esta alineación, el cuadro local venció por 4-1 a los pepineros.

En los primeros 45 minutos abiertos a la prensa se pudo ver alguna pincelada de lo que pide Mourinho: atacar los espacios con Güler filtrando pases entre líneas. En una de esas, con una precisión quirúrgica, Arda conectó con Valverde para el 1-0. El turco colocó un pase medido a su compañero que, como si fuera un 9, definió a las mil maravillas para adelantar al Real Madrid en sus primeros minutos de la pretemporada, y su primer partido como capitán.

Fue en el minuto 20 cuando los blancos inauguraban el electrónico. Pocos minutos después, en el 25, llegaría el 2-0, obra de Gonzalo. El delantero fue, junto con Güler, de lo mejorcito de estos primeros 45 minutos que se pudieron ver. Recibió un balón a la espalda, la picó ante la salida del portero y gol. Una delicia de gol que premiaba el esfuerzo del canterano madridista.

Pero el Leganés no se rindió e hizo el 2-1 antes del descanso. Les pillaron en un contraataque. Nami controló, encaró a Trente, se zafó de él yéndose hacia el interior y la puso en el palo largo, imposible para Lunin. El balón se coló dentro de la portería tras tocar en el poste. Nada pudo hacer el meta ucraniano. Con ese marcador finalizarían los primeros 45 minutos.

Ya en la segunda mitad, el Madrid se hizo amo y señor del partido. Cayeron dos goles en pocos minutos. Mastantuono haría el 3-1 en el 58 tras un gran disparo de Trent. El zurriagazo fue rechazado y el argentino apareció por ahí para empujarla al fondo de la portería. Dos minutos después llegó el definitivo 4-1 de Pulido en propia puerta tras un centro lateral. Así terminó la segunda prueba de la pretemporada para el Madrid de Mourinho, que poco a poco empieza a carburar.