Real Madrid – Leganés: la alineación de José Mourinho y la gran duda con Mbappé en el once blanco

El Real Madrid se midió al Leganés en su segundo partido de la pretemporada frente al Leganés. Jose Mourinho dispuso en el campo una alineación titular novedosa en la que destacó la presencia del canterano Alexis Ciria como titular. No estuvieron presentes en el equipo ni Kylian Mbappé ni Vinicius Jr en el duelo contra el equipo pepinero al estar de vacaciones mundialistas.

La alineación del Real Madrid contra el Leganés la compusieron estos jugadores. Andriy Lunin fue el portero titular, mientras que en defensa el conjunto madridista formó con Trent Alexander-Arnold de lateral diestro, Raúl Asencio y Dean Huijsen como pareja de centrales y Álvaro Carreras como lateral zurdo.

En la medular, Mourinho dispuso de un doble pivote formado por el capitán Fede Valverde acompañado por Eduardo Camavinga. En la mediapunta se situó Arda Güler, mientras que en la delantera formaron Franco Mastantuono, el sorprendente Alexis Ciria y el punta Gonzalo García.

El Real Madrid ya se midió la semana pasada al Alcorcón en lo que fue su primer partido de pretemporada, mientras que el primer test serio llegará este próximo sábado 1 de agosto cuando se midan a la Fiorentina. Mourinho irá recuperando efectos poco a poco para confeccionar la mejor alineación del Real Madrid a la espera de Mbappé y Vinicius.