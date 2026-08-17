Oficial: Jacobo Ortega se marcha al Estrasburgo con un traspaso de récord para el Real Madrid

Venta histórica para el Real Madrid. La marcha de Jacobo Ortega ya es oficial y el Estrasburgo paga 10 millones de euros por el delantero que ganó la última Youth League con el Juvenil A. La cifra del traspaso supone un récord para los blancos, puesto que nunca antes un canterano que ni siquiera ha debutado con el primer equipo había dejado tal cantidad económica en las arcas del club.

La Fábrica cierra así una venta de récord. El traspaso de Jacobo Ortega al Estrasburgo se convierte en el más caro en la historia del club blanco por un jugador que no había debutado con el primer equipo. El delantero del Real Madrid C brilló en la Youth League que conquistó el Juvenil A y llegará a la élite de la mano del conjunto francés, octavo clasificado de la última Ligue 1.

Jacobo Ortega fue la sensación blanca en la Youth League, marcando el gol de la final contra el Brujas que mandó el partido a los penaltis en los que se coronó el filial madridista. El delantero madrileño de 20 años cerró la pasada temporada con 18 goles (ocho con el Real Madrid C, seis con el Castilla y cuatro con el Juvenil A) en 55 partidos.

El club blanco ingresará 10 millones por otro canterano que se suman a la altísima cifra percibida este verano únicamente por canteranos. Jacobo Ortega se une a los Nico Paz, Gonzalo, Víctor Muñoz, Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín y Fran González.

Comunicado de la venta de Jacobo

«El Real Madrid C. F. y el RC de Strasbourg Alsace han acordado el traspaso de nuestro jugador Jacobo Ortega.

Jacobo Ortega llegó al Real Madrid en 2018 con 12 años y ha formado parte de nuestra cantera durante ocho temporadas. En la 2025-2026, ganó con el Juvenil A la Youth League.

El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Jacobo Ortega su entrega en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club.

El Real Madrid le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida».