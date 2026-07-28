Así fue el primer gol de Valverde en su primer partido con Mourinho en el Real Madrid

Valverde se ha estrenado con gol en su primer partido como titular con Mourinho en el Real Madrid. El uruguayo estrenaba capitanía en el partido de pretemporada contra el Leganés. Y ejerció de líder abriendo el marcador en el Di Stéfano tras un gran pase filtrado de Arda Güler, otra de las novedades en el once del técnico luso con respecto al duelo del Alcorcón. Valverde se plantó ante el meta del Lega y no falló.