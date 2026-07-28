El Real Madrid cierra la temporada con los mayores ingresos de su historia: 1.221 millones

El Real Madrid ha demostrado por qué tiene una salud a la altura del mejor club del mundo. La Junta Directiva ha publicado este martes las cuentas anuales del ejercicio 2025-2026. Unas cifras que han confirmado la gran fortaleza del modelo económico en el Santiago Bernabéu, que continúa a la cabeza de la industria mundial del deporte en ingresos económicos.

Y es que detrás de todos los fichajes galácticos hay un gran trabajo detrás. Eso ha llevado a una facturación récord. Los ingresos de explotación, sin contar traspasos de jugadores, han alcanzado los 1.221 millones de euros, un 3,1% más que en el ejercicio anterior. El Real Madrid supera así por primera vez la barrera de los 1.200 millones de euros, una cifra que ninguna otra entidad deportiva del mundo ha logrado hasta la fecha y que consolida al club como líder de ingresos de la industria del deporte.

Este crecimiento se apoya sobre todo en los negocios que el club explota directamente: los ingresos del estadio han aumentado un 11% y los de marketing un 6%, impulsados por la renovación de los principales contratos de patrocinio y la incorporación de nuevos patrocinadores. Un crecimiento desde la temporada 2018-2019, los ingresos han crecido un 61%, pero el 93% de este crecimiento procede de ingresos gestionados directamente por el club. Por ejemplo, se han duplicado los ingresos del estadio (+107%) respecto a la temporada 2018-2019, último ejercicio antes del inicio de las obras.

El mayor EBITDA de la historia del club



El resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) ha sido de 287,4 millones de euros, un 18% superior al del ejercicio anterior. El EBITDA antes de enajenación de inmovilizado ha alcanzado los 242,9 millones de euros, un 17% más. Ambos valores son los más altos logrados nunca por el Real Madrid y reflejan la mejora continuada de la eficiencia operativa del club.

El beneficio después de impuestos asciende a 26,3 millones de euros, un 8% más que en la temporada 2024-2025. Con este resultado, el club encadena veintiséis ejercicios consecutivos, desde el año 2000, cerrados con beneficios.

Todo se reinvierte en el club



El Real Madrid es un club propiedad de sus socios. No distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital: la totalidad de los beneficios se reinvierte en el propio club, en sus infraestructuras y en sus plantillas deportivas. La remodelación del estadio Santiago Bernabéu, prácticamente finalizada, acumula una inversión de 1.407,7 millones de euros.

En el ejercicio 2025-2026, el club ha invertido además 192 millones de euros en instalaciones, plataforma tecnológica y plantilla deportiva. El gasto en plantillas ha aumentado en 166 millones de euros (+37%) desde el ejercicio 2018-2019, manteniendo la ratio de gastos de personal sobre ingresos en el 46%, muy por debajo del umbral de excelencia del 50%.

Esta política de reinversión sostenida tiene su reflejo en el terreno de juego: el Real Madrid sigue invirtiendo. Solo en el ejercicio 2025-2026 se han destinado 161 millones de euros a la incorporación de jugadores, y de cara a la temporada 2026-2027 el club continúa reforzándose para seguir compitiendo al máximo nivel en fútbol y en baloncesto.

Solidez financiera

El club mantiene una posición patrimonial muy sólida: patrimonio neto de 624 millones de euros, tesorería de 83 millones y una deuda neta de 9 millones, excluido el proyecto del estadio, con una ratio deuda/EBITDA de 0,0 veces. Adicionalmente, el club dispone de pólizas de crédito sin utilizar por importe de 475 millones de euros.

La contribución del Real Madrid a los ingresos fiscales y a la Seguridad Social en el ejercicio 2025-2026 ha ascendido a 354,8 millones de euros.