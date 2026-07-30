Quién es Gonzalo García: edad, de dónde es y en qué equipos ha estado además del Real Madrid

Gonzalo García se ha colado en el primer once de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid contra el Al Hilal en el debut de los blancos en el Mundial de Clubes. El delantero del Castilla, pichichi de Primera Federación, ya había participado en cuatro encuentros esta temporada a las órdenes de Carlo Ancelotti, incluido aquel de Copa del Rey contra el Leganés en el que le dio la victoria in extremis a su equipo con un gol de cabeza en Butarque.

¿Quién es Gonzalo García?

Gonzalo García es un auténtico fenómeno. El 7 del Real Madrid Castilla ha realizado una temporada estratosférica con el filial blanco en la que firmó 25 goles. El segundo capitán del Castilla está en un estado de forma increíble. Así, se coronó como el máximo goleador de toda la tercera categoría del fútbol español.

Gonzalo García como jugador

En el aspecto futbolístico, sobresale como un atacante polivalente capaz de desenvolverse en todas las posiciones ofensivas. Se adapta perfectamente tanto al flanco derecho como al izquierdo o al centro, pudiendo alternar estas posiciones incluso durante el transcurso de un mismo encuentro. Su notable potencia en las piernas le otorga una extraordinaria capacidad de salto. Además, no le tiembla el pulso, es un auténtico sicario. Enjaula con la diestra, con la zurda, de cabeza, de penalti… En las instalaciones de Valdebebas establecen comparaciones con Iván Zamorano.

Quienes lo observan regularmente están plenamente convencidos de que una oportunidad como la de este miércoles le llegaría. «Representa el perfil de futbolista que conecta con la afición del Real Madrid», señalan fuentes consultadas por OKDIARIO. Si bien dependerá del técnico italiano que el público madridista pueda verlo en acción próximamente, por el momento, Gonzalo experimentó por primera vez la atmósfera de Anfield en una velada de Champions.

¿Cuántos años tiene Gonzalo García?

Gonzalo nació el 24 de marzo de 2004, por lo tanto, tiene 21 años. El delantero lleva 11 años en el Real Madrid, ya que llegó a Valdebebas en la temporada 2014/2015 para jugar en el Alevín B, cuando tenía solamente 10 años. Ahora es el adalid del primer filial blanco, con un liderazgo propio de un futbolista de la entidad blanca.

Gonzalo García: donde nació y de dónde es

Gonzalo García, a sus 21 años, es madrileño de toda la vida y lleva en la cantera del Real Madrid desde el 2014. El canterano madridista es el mejor delantero del Castilla de Raúl González esta temporada. Un seguro en el primer filial blanco que Carlo Ancelotti ya incluyó y que ahora ha viajado a Estados Unidos de la mano de Xabi Alonso.

Gonzalo ya debutó con el primer equipo

La temporada pasada, en los primeros meses del campeonato, acusado por las bajas, Carlo Ancelotti lo llamó hasta en nueve ocasiones. Debutó ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla con el primer equipo del Real Madrid el 26 de noviembre del año pasado. Lo hizo con el dorsal 33 a su espalda, sustituyendo a Rodrygo, protagonista en la victoria de los blancos en aquel partido.

«Un partido que siempre recordaré porque no hay nada más grande que vestir esta camiseta. Agradecido con todos los que han hecho posible este momento», apuntó el atacante en sus redes sociales. También tuvo minutos en el siguiente partido, esta vez en el Santiago Bernabéu, ante el Granada.

Equipos en los que ha jugado Gonzalo García

Gonzalo empezó el fútbol con cuatro años. Lo hizo primero en el SEK, antes de jugar en el Club Santa Bárbara y posteriormente en el Jarama Race. Llegó al Real Madrid en la temporada 2014/2015. Empezó a jugar en el Alevín B, cuando tenía solamente 10 años y poco a poco, el delantero se ha ido consolidando en las categorías inferiores de la entidad merengue.

En la temporada 2018/19, el ariete se marchó cedido al Mallorca. No obstante, regresó posteriormente a Valdebebas. En La Fábrica, Gonzalo ganó dos Copas del Rey Juveniles y una Copa de Campeones Juveniles. En enero de 2023, el delantero llegó a los 100 goles marcados con la camiseta blanca.

Su posición en el campo

Gonzalo García es un delantero muy polivalente. Puede jugar en las dos bandas pero también en el centro. Este curso, Raúl ha preferido tenerlo de ariete o de extremo derecho. El 7 tiene una pierna diestra letal y es muy veloz. Además, Gonzalo es muy combativo. No tiene miedo en presionar al portero rival y siempre está dispuesto a sacrificarse para los suyos.