Bernardo Silva: «Cuando el Real Madrid me llamó… dije que sí sin pensarlo dos veces»

Bernardo Silva ha reconocido que, una vez que le llamó el Real Madrid este verano, «(fui) directo, dije que sí sin pensarlo dos veces». El jugador portugués ha sido presentado este miércoles en un acto privado y, tras ello, ha destacado que fichar por el club blanco «era la mejor opción para mí, para mi carrera y para mi familia».

En declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid, Bernardo ha comentado que «cuando llegó la llamada» del equipo blanco «no lo pensé dos veces»: «Estoy muy feliz. Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero lo sientes en persona y es muy feliz de poder jugar en este club».

Además, el futbolista luso ha reconocido que ya sabe lo que es el Real Madrid en cierto modo. «Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial», ha dicho, a la vez que ha recordado que estar en el Real Madrid «no es para todos», por lo que es para estar «muy orgulloso».

«Siento que el vestuario es muy bueno, que la gente va muy bien y que tenemos muchas ganas de hacer bien las cosas, de ir por trofeos. Tenemos mucha ambición de ir por todos y estamos seguros de que tenemos la plantilla para poder hacerlo», ha añadido Bernardo Silva tras su presentación.

El ex futbolista del Manchester City ha indicado que es un jugador «diferente» del que empezó hace ya varios años y ha explicado al madridismo lo que puede esperar de él: «Puedo prometer que soy un jugador de mucho trabajo, que siempre va a poner el equipo por delante de la parte personal. Lo dejaré todo en el campo y eso sí lo puedo prometer».

Por su parte, en el plano más personal, Bernardo Silva ha elogiado a la ciudad de Madrid: «Ahora voy a ser padre otra vez en octubre y poder estar también en una ciudad que está muy cerca de nuestras familias. Madrid es una ciudad muy buena que conozco ya bien. La verdad es que ha sido muy bueno para nosotros este paso».