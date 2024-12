Más derrotas que victorias: así ha sido el 2024 del Castilla

El Real Madrid Castilla cierra el año 2024 con una derrota en Ceuta. Tras haber derrotado al Recreativo de Huelva el fin de semana pasado en el Di Stéfano, un triunfo en las tierras ceutíes habría sido un perfecto regalo de Navidad para Raúl González. Si el filial ganaba, los blancos habrían empezado 2025 fuera del descenso. Sin embargo, no se dio. El Castilla es decimosexto el grupo 2 de Primera Federación con 19 puntos en 18 jornadas. La segunda vuelta se anuncia muy complicada para los madridistas, que deberán asumir no solamente su supervivencia, sino también la del Real Madrid C.

Porque sí, el destino del segundo filial reside en las manos del Real Madrid Castilla. Si al pitido final de la jornada 38 Raúl y sus pupilos confirman su descenso a Segunda Federación, el C también será condenado a volver a Tercera RFEF. Dos equipos de la misma entidad no pueden permanecer en la misma categoría, por lo tanto, sería un dos por uno. Aunque por ahora, el equipo dirigido por Álvaro Gómez-Rey también figura en la zona baja de la cuarta categoría del fútbol español. No todo está perdido, pero nada está ganado tampoco para los dos filiales de Chamartín.

Los números del Castilla en 2024

El curso pasado, Raúl consiguió mantener al filial en décima posición de la tercera categoría, aunque también lo tuvo crudo. Sin embargo, en la 2024-25, todo se ha torcido. Un mal arranque y las lesiones sumergieron a los blancos en una dinámica negativa. Tardaron cinco jornadas en conquistar su primer triunfo, 1-0 ante el Hércules. Además, esta temporada, el Castilla tampoco ha sabido ganar fuera de Valdebebas.

En 2024, el Real Madrid Castilla ha jugado un total de 39 partidos en Primera Federación. En estos 39 encuentros se recopilan 16 derrotas, 12 victorias y 11 empates. Si se convierten en puntos, el filial ha recopilado 47 unidades de 117 posibles. Una media de 2,48 obtenidos por partido. A lo largo del año, los madridistas registraron un total de diez porterías a cero y encajaron 44 dianas contra 47 marcadas.

De estas 47 realizaciones, Gonzalo García es el que más ha enjaulado. 15 son los zarpazos firmados por el 7, sin olvidar que durante esta presente temporada, el capitán interino del Real Madrid Castilla ha enjaulado en 14 ocasiones. Entre enero y mayo, sólo una diana, en la victoria 5-1 de Concha Espina ante el Real Murcia. Es la gran sorpresa de estos primeros meses, Raúl tiene a su killer. El canterano es el actual mejor goleador de toda la Primera Federación y lleva 13 goles en las últimas nueve jornadas.

Un 2025 sin lesiones

Las lesiones no ayudaron al Real Madrid Castilla. Esta temporada, Raúl González ha tenido que reinventarse prácticamente después de cada jornada. En múltiples jornadas, los madridistas han incluso rozado la alineación indebida. Con la enfermería más que llena, el técnico madrileño se ha visto en la peor de las situaciones.

Ante el Recreativo de Huelva, Mario de Luis (tercer portero) se vistió con ropa de jugador de campo. Por ahora, ocho lesionados: César Palacios, Pablo Ramón, Andrés Campos, Borja Alonso, Jeremy de León, Cuenca y Loren Zuniga. Raúl Asencio también es baja por ser el ‘nuevo’ fichaje de Carlo Ancelotti. Entonces, la solución sería traer refuerzos para que se eviten este tipo de situaciones. «Cuando esté abierto el mercado, miraremos opciones», afirmó Raúl González la semana pasada.