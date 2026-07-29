Rüdiger y Endrick se incorporan al Real Madrid para convencer a Mourinho

El Real Madrid sigue recuperando efectivos del primer equipo. Durante la mañana de este miércoles se han incorporado a la plantilla Antonio Rüdiger y Endrick, jugadores que llegan de vacaciones después de su participación en el Mundial. Dos nuevas incorporaciones que se unirán al conjunto de José Mourinho para seguir la pretemporada después de haber superado con éxito el reconocimiento médico.

Ambos llegaron juntos a la Ciudad Real Madrid y completaron su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Mourinho, según informó el Real Madrid en un comunicado. Con sus altas, el equipo blanco sigue sumando internacionales que se marcharon en junio para jugar con sus selecciones la Copa del Mundo. Hasta ahora solo habían llegado Arda Güler, Fede Valverde y hace unas horas Dumfries, el primero de los fichajes que ha hecho Florentino Pérez este verano.

Todos ellos ya se entrenan con normalidad y, salvo el neerlandés, ya han jugado dos entrenamientos ante el Alcorcón y Leganés en el Alfredo Di Stéfano. Por orden de eliminación mundialista, los siguientes en incorporarse a las órdenes de Mourinho durante esta tercera semana de entrenamientos serán el brasileño Vinicius, el portugués Bernardo Silva —otro de los fichajes—, el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois.

Las otras dos nuevas incorporaciones, el francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, disfrutarán de unos días más de vacaciones, al igual que los internacionales franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. Hasta entonces, Mourinho seguirá planificando con lo que tiene para ir perfilando su proyecto y conocer de cerca a todos sus futbolistas para decidir a aquellos con los que querrá contar esta temporada.

Rüdiger y Endrick tienen mucho que demostrar

Tanto Rüdiger como Endrick necesitan minutos. El central alemán renovó por una temporada y, con el fichaje de Konaté, necesitará ganar más peso para contar para el luso. El delantero, por su parte, mantiene un pulso con Gonzalo para elegir quién se quedará en el Real Madrid. El plan con ambos es que se pongan a punto y viajen a Austria para el partido de este sábado ante la Fiorentina.

En caso de que lo considere Mourinho como algo prematuro, sí podrían tener minutos una semana más tarde contra el Ferencváros en Budapest. Lo que está claro es que son dos futbolistas que tienen mucho que demostrar para volver a ganar peso en el Real Madrid.