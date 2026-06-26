Rüdiger pone el nuevo apodo con el que llamará a Mourinho: «Luego me voy con…»

Ya es sabido por el Real Madrid que Antonio Rüdiger está contando los días para que le entrene José Mourinho. El central alemán es uno de los que más está hablando del regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu y de lo positivo que es tener un referente como él en el banquillo. A miles de kilómetros de la capital española se ha acordado de ‘The Special One’ poniéndole ya el apodo con el que le llamará.

A pesar del sabor amargo de perder ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos con Alemania, Rüdiger tuvo ese momento cómico en zona mixta cuando le preguntaron si le ilusionaba Mourinho: «Vamos a pensar primero en el Mundial y luego me voy con mi padre», expresó con una sonrisa en DAZN. Otra prueba más de que el central siente una total admiración por el luso, con el que ansía estar bajo sus órdenes la próxima temporada.

Horas antes del partido ya había hablado de que Mourinho es el entrenador que necesitaba: «Me hace muchísima ilusión. Se va a dar por fin que juegue a sus órdenes. En el pasado hubo muchas conversaciones con él, pero por alguna razón nunca pasó. Me alegra por eso aún más darle la bienvenida con nosotros», dijo Rüdiger al recordar que su deseo es seguir varios años en el Real Madrid.

«Es prácticamente mi casa. Mi familia y yo nos sentimos muy bien allí y nunca pensé en otra cosa que no fuera quedarme. Mi objetivo era estar en forma y ganarme la renovación. Lo conseguí», añadió el central alemán. Por ahora, Rüdiger está centrado en los dieciseisavos del Mundial tras quedar su selección primera de grupo, donde fue titular ante Ecuador. Con la grave lesión de Schlotterbeck, Nagelsmann ha apostado por él. Mientras, Mourinho está convencido de que será titular en el Real Madrid para ser compañero de Konaté.