El City ya tiene sustituto para Rodri

Fue una de las sensaciones del Mundial 2026 con la selección de Marruecos y en este mercado de fichajes puede ser clave en toda la operación Rodri Hernández, que tiene entre manos el Real Madrid. El Manchester City ha dado un paso al frente y se está asegurando sus espaldas con el movimiento hacia Ayyoub Bouaddi, el pivote del Lille que tanto sorprendió en la pasada cita mundialista con tan solo 19 años, el recambio elegido para Rodri.

Pese a la reciente operación de Rodri, una intervención menor que no le tendrá apartado de los terrenos de juego demasiado tiempo, el mediocentro sigue siendo objetivo del Real Madrid de cara a este verano, como perfil prioritario en el nuevo proyecto de José Mourinho. Su excepcional Mundial con la selección española ha dejado clara la importancia de su figura, un hombre capaz de liderar en todas las fases del juego que hace la vida más fácil a sus compañeros y también a su entrenador.

El Madrid sigue a la espera, paciente y con confianza de que los deseos de Rodri se puedan cumplir. El futbolista quiere recalar en el Real Madrid y ya solamente espera que exista entendimiento entre los dos clubes para que la operación marche. Está ya en su último año de contrato y, pese a las ofertas de renovación planteadas por el club citizen, este ha ido rechazando una a una. Por el momento, la opción más viable es un traspaso que deja algún rédito en las arcas de la entidad inglesa, aunque este ya esté completamente amortizado en el apartado deportivo.

Así, el Manchester City está comenzando a tomar partido, adelantándose a lo que está por venir. El club inglés, como avanza el periodista especializado en el mercado Fabrizio Romano, estaría ya negociando el traspaso de Ayyoub Bouaddi con el Lille, tras tener todo acordado con el centrocampista revelación del pasado Mundial. Al parecer, las conversaciones están fluyendo por el buen camino y en el club citizen son bastante optimistas con la operación, aunque el mediocentro esté tasado en 80 kilos y el movimiento puede estar más cerca de los 100 millones que otra cosa.

Bouaddi brilló con Marruecos pese a llevar muy poco tiempo como internacional con la selección africana. Cabe recordar que, hasta hace pocos meses, el mediocentro del Lille venía cumpliendo religiosamente todos los pasos habituales con la selección francesa en sus categorías inferiores, una a una. La falta de oportunidades con la absoluta fue lo que le llevó a dar el salto con Marruecos, que le garantizó un sitio en el Mundial. Tras tres amistosos previos, jugó como titular en cinco de los seis partidos que disputó la selección marroquí en la pasada cita mundialista, siendo una de las grandes figuras.

Así, a la espera de que el fichaje de Rodri por el Real Madrid tome cuerpo y acabe sucediendo, el Manchester City ya está asegurando un reemplazo, y este de mucho futuro. Bouaddi, con tan solo 18 años, podría ser uno de los grandes traspasos del verano entre Lille y City, un paso clave para allanar el camino entre el campeón del mundo y el 15 veces campeón de Europa.