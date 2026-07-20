El jugador del Manchester City volvió a ser protagonista de una celebración Como tras la Eurocopa de 2024, cogió el micrófono y tomó las riendas del festejo

Madrid se ha echado a la calle para celebrar la conquista mundial de España. Una rúa por las calles de la capital que inició en Moncloa y desembocó en Cibeles, epicentro de la celebración española. Ahí esperaban 120.000 personas que llevaban aguardando desde el mediodía y explotaron de felicidad cuando aparecieron los jugadores de la selección española.

Fueron desfilando por el escenario uno por uno. Tras ser nombrados y con la canción que ellos mismos habían escogido. Rodri, como capitán que es, fue el último en ser citado. Apareció con la Copa del Mundo y los acordes de Freed from desire. Cogió el micrófono y protagonizó el momentazo de la celebración. «Viva la madre que me parió. Viva la madre que me parió. Viva el Rey. Viva España», gritó.

El protagonista en la rúa por Madrid fue el mismo que en el césped: Ferran Torres. Su gorra trumpista con la frase «Make Spain Great Again», emulando el eslogan de la política estadounidense, fue muy comentada por los seguidores de la celebración de España. Pero no fue lo único llamativo que sucedió en el vehículo. También la faceta artística de un Borja Iglesias al que se le vio pinchando música con una mesa de mezclas y más tarde repitió sobre el escenario en Cibeles, donde también rapeó unos minutos al ser presentado.

Una vez en esa icónica ubicación de la capital de España, escenario de títulos y títulos en la historia del Real Madrid, jugadores como Alejandro Grimaldo o Yeremy Pino fueron deleitando a la afición con sus pasos de baile y otros incluso se atrevían a cantar sus canciones elegidas para su puesta en escena. Además de Borja Iglesias, Marc Pubill interpretó un tema de reguetón y Pedro Porro, sin saberse demasiado la letra, se decantó por «Nos fuimos pa’ Madrid» de El Barrio.

Marcos Llorente tiró también de un clásico, el «Soy un truhán, soy un señor» de Julio Iglesias, y Pau Cubarsí con Raphael y «Mi gran noche». Ocurrió antes de que otro de los grandes protagonistas del éxito, Álex Baena, tras su saludo poco expresivo con Sánchez en La Moncloa, saliera al escenario con el trofeo de la Copa del Mundo. Era su 25º cumpleaños este lunes y el equipo le concedió dicho privilegio.