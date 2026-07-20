Lamine ‘publicita’ un combate de boxeo entre Paredes y Gavi tras la tangana de la final del Mundial

Madrid se ha echado a la calle para celebrar la conquista mundial de España. Una rúa por las calles de la capital que inició en Moncloa y desembocará en Cibeles. Su paso hasta la fuente del Ayuntamiento ha estado marcado por las bromas, entre las que se coló la Velada de Ibai Llanos. La afición mostró un cartón doble. Por una cara, el hermano de Lamine Yamal santificado y, por el otro, un mensaje.

El futbolista del Barcelona vio entre la multitud la pancarta y la pidió de inmediato. La recibió y sonrió al ver a su hermano, aunque lo hizo más cuando leyó el mensaje del otro lado. «Velada VII Paredes vs Gavi». Hace referencia a la tangana montada al acabar la final entre ambos futbolistas, cuando el argentino no dirigió al desenlace y fue a por el español con intención de agredirle.

Argentina fue antideportiva hasta cuando ya había perdido el Mundial 2026 y uno de sus jugadores, Leandro Paredes, la cara de la vergüenza. El centrocampista argentino, que debió ser expulsado antes de la prórroga y el árbitro Slavko Vincic le perdonó la tarjeta roja, perdió los papeles tras la final con España y agredió a dos jugadores de la selección española sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva York.

¡ES LAMENTABLE! ¡ES UNA VERGÜENZA! 😡😡😡 LA REACCIÓN DE PAREDES TRAS PERDER EL MUNDIAL#DAZNMundial pic.twitter.com/5zsF2EOBTH — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026



En primer lugar, Paredes agarró del cuello a Eric García y, cuando Gavi fue a defender a su compañero de selección y de club, el centrocampista contraatacó agrediendo al del Barcelona, yendo a pegarle a la cabeza. Algo que pudo terminar realmente mal físicamente para el andaluz. Este resistió y Paredes encontró un aliado que trató de agredir también a Gavi, Almada, jugador del Atlético de Madrid. Lionel Scaloni presenció todo en primera persona y no trató de separar a sus futbolistas.