El Real Madrid abre negociaciones con el Manchester City tras recibir el ‘sí’ de Rodri

El Real Madrid ya tiene luz verde para moverse por Rodri Hernández. El jugador ha trasladado al club blanco su intención de jugar en el Santiago Bernabéu la próxima temporada y ahora la entidad está lista para abrir negociaciones con el Manchester City, un club con el que mantienen unas excelentes relaciones.

El movimiento de Rodri Hernández ha sido fundamental para que el Real Madrid haya decidido que es el momento de abrir un diálogo con el gran dominador de la última década en la Premier League. Además, en el club blanco ya tienen precio para la operación en donde el jugador también ha puesto su granito de arena para abaratarla al máximo: 45 millones de euros.

El Real Madrid ahora quiere iniciar un diálogo con un Manchester City que no suele poner grandes problemas cuando un jugador quiere salir. No se trata de un club, como puede ser el Paris Saint Germain, donde los jugadores se sientan rehenes y Rodri Hernández al estar en último año de contrato tiene mucho que decir sobre su futuro.

En el club blanco, la oferta de 45 millones se ajusta perfectamente al dinero que quieren gastar por un centrocampista de 30 años y que acaba de ser Balón de Oro del Mundial ganado por España. Rodri Hernández ha demostrado en ese torneo que sigue siendo el mismo que ganó el Balón de Oro en 2024 y que, por derecho propio, puede sentarse en la mesa de los Xavi Hernández, Andrés Iniesta o David Villa como el mejor futbolista español de la historia.

Una operación compleja en todos los sentidos

Pese a ser campeón con honores, Rodri Hernández se sometió dos días después de ganar el Mundial a una cirugía para extraer una hernia discal que le mantendrá en el dique seco durante los próximos dos meses. Este infortunio no ha enfriado el interés en ficharle de un Real Madrid que le ve como pieza clave para su nueva medular.

Ahora la cuestión pasa por sentarse a negociar con un Manchester City que también está a la espera de varias operaciones para ver si puede cuadrar la salida de Rodri Hernández. No se presume una operación relámpago como fue la de Marc Cucurella, pero la visión del Real Madrid con el futbolista ha cambiado desde su espectacular irrupción mundialista.

Hay que recordar que ambos clubes ya han hecho operaciones exitosas como fue la de Brahim Díaz en 2019. En aquel entonces, el Real Madrid pagó 17 millones por el prometedor jugador malagueño que desde entonces se ha convertido en alguien importante en la rotación blanca.

Ahora llega el momento de volver a entablar conversaciones por un Rodri Hernández que está con muchísimas ganas de vestir la camiseta del Real Madrid. El mediocentro ya ha dado su OK al club para que intente su fichaje y el entendimiento entre la entidad y el jugador ha hecho posible que esté a un paso de cumplir con su sueño.