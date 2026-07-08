Un ex del Real Madrid se ofrece a Mourinho: «¿A quién no le gustaría?»

Fabinho ya está de vacaciones después de la eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial y ha iniciado sus días de asueto en Madrid. El centrocampista brasileño, que está libre después de finalizar contrato con el Al-Ittihad, se ha dejado querer por el Real Madrid después de ser cuestionado sobre si le gustaría volver a vestir de blanco a las órdenes de José Mourinho, el entrenador que le hizo debutar en el primer equipo.

Fabinho ha disputado tres partidos en un Mundial 2026 que quedará para la historia negra de una Brasil que cayó eliminada en octavos de final en manos de la Noruega de Haaland, que aplastó a la pentacampeona con dos goles en los últimos minutos de partido. El equipo de Ancelotti está siendo objeto de críticas en el país, mientras que todos sus jugadores ya están disfrutando de las vacaciones de verano.

Uno de ellos es Fabinho, que ha puesto rumbo a Madrid para estar junto a su familia después de una de sus peores experiencias como futbolista. El centrocampista brasileño de 32 años está sin equipo después de haber finalizado este verano contrato con el Al-Ittihad de Arabia Saudí, club que pagó en 2023 unos 46 millones de euros para sacarlo del Liverpool. El futbolista, que está dentro de la cartera de Jorge Mendes, incluso se ha dejado querer por el Real Madrid.

Fabinho se deja querer por el Real Madrid

Fabinho fue interceptado por los periodistas de El Chiringuito y habló en exclusiva para el programa dirigido por Josep Pedrerol. «Hombre, el Real Madrid. ¿A quién no le gustaría estar en el Real Madrid? Es el equipo más grande del mundo. Ahora hay tiempo para pensar y voy a hablar con mi repre», afirmó el centrocampista brasileño, que también dejó claro que «ahora mismo no tengo nada».

⁉️ «¿Volver al Real Madrid? A quién no le gustaría». 👉 Fabinho, en exclusiva con @elchiringuitotv tras la eliminación de Brasil del Mundial. 🎙️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/xUGFCvRvyV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2026

Fabinho llegó al Real Madrid como cedido en el año 2012 procedente del Rio Ave portugués y se incorporó a las filas del Castilla. Sus buenas actuaciones en el segundo equipo blanco incluso le valieron para debutar en Liga en mayo de 2013 en un partido ante el Málaga. Después se marchó al Mónaco y en 2018 el Liverpool pagó 45 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista, que se confirmó como uno de los mejores centrocampistas del mundo en la Premier League, donde lo ganó todo con el Liverpool antes de salir a Arabia Saudí.