Mourinho prepara un nuevo Bellingham

José Mourinho tiene una idea clara, que es la de construir un nuevo Jude Bellingham. O, mejor dicho, recuperar la mejor versión del internacional inglés, la que maravilló al mundo en su primera temporada de blanco y que fue capaz de firmar 23 goles llegando desde la segunda línea. Tiene claro que debe ser protagonista dentro del equipo, ya que su presencia será capital.

Mourinho considera que Bellingham está llamado a convertirse en una de las piezas más importantes de su proyecto. El portugués entiende que el inglés ha perdido parte de su influencia al verse obligado en muchos momentos a desempeñar funciones más retrasadas o a ocupar diferentes posiciones según las necesidades del equipo. Ese escenario se ha terminado. El plan pasa por devolverle a la zona donde más daño hace: la mediapunta.

El técnico madridista apostará por un 4-2-3-1 en el que Bellingham será el gran enlace entre el centro del campo y el ataque. Actuará por delante del doble pivote, con libertad absoluta para recibir entre líneas, romper desde atrás, aparecer por sorpresa en el área y asociarse con los futbolistas más determinantes del equipo. Mourinho quiere que vuelva a ser un futbolista decisivo cerca del gol y no un centrocampista condicionado por obligaciones tácticas demasiado alejadas del área rival.

Pero el inglés no sólo será importante con balón. Precisamente, una de las cualidades que más valora Mourinho es su capacidad para competir sin descanso. Bellingham será el primer defensor del Real Madrid tras pérdida, liderando la presión junto al delantero y permitiendo que el equipo robe muy arriba para atacar con pocos pases. Su despliegue físico y su intensidad encajan perfectamente con la idea del entrenador portugués.

Además, el ex del Borussia Dortmund será el encargado de activar una de las grandes armas del nuevo Real Madrid: las transiciones. Mourinho quiere un equipo vertical, agresivo y letal cuando recupera el balón. Y ahí aparece la figura de Bellingham como lanzador. Será quien reciba tras el robo, oriente el juego y encuentre con rapidez los desmarques de Kylian Mbappé, Vinicius o el resto de atacantes, evitando que todos ocupen los mismos espacios y dando sentido al enorme potencial ofensivo de la plantilla.

Un líder dentro del campo

En Valdebebas consideran que el inglés reúne todas las condiciones para convertirse en uno de los líderes futbolístico del nuevo proyecto. Tiene físico, personalidad, llegada, capacidad para decidir partidos y un compromiso defensivo que Mourinho considera innegociable. El portugués cree que su sacrificio permitirá sostener un equipo lleno de talento ofensivo sin perder equilibrio.

Por eso, una de las primeras decisiones tácticas del nuevo entrenador será poner fin a los experimentos. Bellingham tendrá una posición fija, máxima libertad en tres cuartos de campo y un papel protagonista. Mourinho prepara un nuevo Bellingham. Uno mucho más cerca del área, mucho más determinante y llamado a convertirse en el auténtico motor del Real Madrid que pretende devolver al club a lo más alto desde el primer día.