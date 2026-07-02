El aplaudido gesto de Bellingham con el pueblo venezolano tras el terremoto: «Mucho ánimo y cariño»

Jude Bellingham quiso enviar un mensaje de cariño al pueblo de Venezuela tras el terrible terremoto que ya se ha cobrado miles de vidas en el país. El jugador del Real Madrid atendió a un periodista del país después de la victoria ante Congo en los dieciseisavos de final del Mundial enviando un mensaje emotivo en castellano.

«Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también», comentó el futbolista en el micrófono de Маnu Gutiérrez, un periodista venezolano que trabaja postrado en silla de ruedas. El gesto fue especialmente aplaudido en las redes sociales al ser el único jugador de la selección inglesa que quiso pasarse.

Bellingham escuchó la palabra Venezuela e inmediatamente se detuvo para querer mandar su apoyo a un país con muchos simpatizantes del Real Madrid. Jude destaca por su calidad en el campo, pero fuera de él también ha demostrado que es un fuera de serie.