Venezuela eleva a 2.295 los muertos y 11.267 los heridos por los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha elevado a 2.295 los muertos y a 11.267 los heridos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Rodríguez indicó además que 15.866 personas quedaron damnificadas y reciben atención en refugios habilitados en los estados afectados.

En España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 los españoles fallecidos y a 150 los desaparecidos.

Siete días de luto en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de luto oficial por los más de 2.000 muertos. «Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18:00 horas de hoy», ha dicho.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos», ha añadido.