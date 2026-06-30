Los españoles fallecidos en los terremotos en Venezuela ascienden a 18: 144 continúan desaparecidos

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió la costa central de Venezuela el pasado jueves continúa agravándose. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado el balance de ciudadanos españoles afectados por el desastre y ha confirmado que ya son 18 los españoles fallecidos, mientras que 144 permanecen desaparecidos. Además, las autoridades han informado que otros 12 ciudadanos españoles han sido localizados bajo los escombros, donde los equipos de emergencia continúan trabajando para intentar rescatarlos con vida.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que los servicios consulares mantienen un «contacto permanente» con las familias afectadas y con las autoridades venezolanas para tratar de localizar al resto de desaparecidos.

En cuanto a las cifras totales, el último balance oficial sitúa el número de fallecidos en 1.719 personas, mientras que más de 5.000 han resultado heridas tras los dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados la pasada semana frente a la costa venezolana. Se trata de uno de los peores desastres naturales que ha sufrido el país en las últimas décadas.

Ante la gravedad de la situación, España mantiene activo su dispositivo de ayuda humanitaria. El Gobierno ha movilizado equipos especializados en rescate, personal sanitario y un hospital de campaña a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), además de reforzar la asistencia consular para atender a los ciudadanos españoles afectados por la emergencia.

Un nuevo terremoto sacude Venezuela

Un sismo de magnitud 4,2 sacudió este lunes la zona de La Guaira, lo que obligó a numerosas personas a abandonar nuevamente sus viviendas. El sismo tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro fue localizado a 10 kilómetros al este de La Guaira, una de las ciudades con mayor afectación por los sismos de la pasada semana.

Además, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), posteriormente, se registró un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7.

Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población. Varios testigos apuntaron a que tanto en La Guaira como en Caracas se estuvieron sintiendo «con fuerza» estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registradas desde el primero de los seísmos.