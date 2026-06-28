Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En un escenario de emergencia, donde una catástrofe puede desbordar cualquier sistema de respuesta, salvar vidas depende de mucho más que de la rapidez o la voluntad de ayudar. La diferencia entre el caos y una operación eficaz está en la planificación, la coordinación y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Juan Carlos, jefe de operaciones de EIR GLOBAL TACMED & OPS, explica cómo se construye una respuesta sobre el terreno: desde la preparación previa y la organización de equipos hasta la llegada de recursos a la zona cero, donde cada minuto puede marcar la diferencia.

A través de su experiencia en operaciones de alta complejidad, este especialista explica las claves de una intervención de emergencia: cómo evitar el colapso de los sistemas, qué papel debe asumir cada equipo, por qué las primeras horas son decisivas y cómo debe canalizarse la ayuda ciudadana e internacional para que sea realmente efectiva. Una hoja de ruta basada en un principio esencial: en una catástrofe no basta con querer ayudar; hay que saber cómo hacerlo.

Así, Juan Carlos no habla desde la teoría. Paramédico formado por el doctor Carlos Eduardo Zapa Hernández y con experiencia en operaciones internacionales, dirige equipos en escenarios de alta complejidad. Su diagnóstico es claro: ningún sistema de emergencia, ni siquiera el del país más avanzado, resiste intacto una catástrofe de múltiples víctimas. Y en el caso de Venezuela, la fragilidad estructural agrava el problema.

¿Se puede evitar el colapso de un sistema de emergencia tras una catástrofe?

No siempre se puede evitar el impacto inicial, pero sí preparar la respuesta. Juan Carlos explica que la diferencia entre el caos y una operación eficaz está en contar con una estructura previa de actuación. Para ello destaca el modelo PACE: un plan principal, una alternativa, una vía de contingencia y un último recurso de emergencia. Una hoja de ruta diseñada para seguir funcionando incluso cuando los primeros planes fallan.

Principal: primer plan de actuación

primer plan de actuación Alternativo: segunda vía operativa

segunda vía operativa Contingencia: si fallan los anteriores

si fallan los anteriores Emergencia: último recurso

¿Quién debe intervenir realmente cuando ocurre una catástrofe?

En una emergencia de grandes dimensiones, la ayuda debe estar organizada y cada persona debe asumir una función concreta. Los equipos de rescate trabajan en zonas de peligro, los sanitarios estabilizan heridos, los cuerpos de seguridad controlan los accesos y los equipos de logística garantizan que lleguen suministros básicos. La logística, aunque menos visible, se convierte en uno de los pilares fundamentales para mantener viva una operación.

● Equipos especializados: rescate en estructuras colapsadas

● Sanitarios: atención crítica en puestos de estabilización

● Seguridad: control y acceso a zona cero

● Logística: suministro de material, agua y alimentos

¿Por qué las primeras horas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte?

Tras una catástrofe, cada minuto cuenta. Las víctimas atrapadas o heridas pueden empeorar rápidamente si no reciben asistencia adecuada, especialmente en casos como el síndrome de aplastamiento. Por eso, el trabajo de los equipos de emergencia debe basarse en la preparación y la toma de decisiones rápidas: «No se trabaja con el corazón, se trabaja con el cerebro», resume Juan Carlos.

La supervivencia sin ayuda externa ronda los 7 días.

Lesiones como el síndrome de aplastamiento pueden ser mortales si no se gestionan correctamente.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía sin convertirse en un problema añadido?

La solidaridad es imprescindible, pero en una emergencia debe estar coordinada. Acudir sin organización a una zona afectada puede dificultar el trabajo de los equipos profesionales. La mejor ayuda pasa por facilitar recursos esenciales como agua, alimentos, energía o materiales necesarios, respetando siempre la dirección de los equipos de rescate que trabajan sobre el terreno.

● No interferir con equipos de rescate

● Suministrar recursos básicos: agua, comida, energía

● Facilitar materiales y apoyo logístico

¿Cómo se organiza una operación internacional de ayuda?

Una intervención eficaz necesita tres grandes áreas: distribución de material, inteligencia y coordinación. La primera garantiza que los recursos lleguen a la zona cero; la segunda permite localizar víctimas, analizar riesgos y obtener información mediante herramientas como drones o mapas operativos; y la tercera asegura una gestión transparente de las donaciones para que cada recurso tenga un destino útil.

1. Recepción y distribución de material

Gestión directa en el país para abastecer a los equipos en zona cero.

2. Inteligencia y mapeo

● Localización de víctimas

● Uso de drones

● Envío de coordenadas precisas

● Información crítica (meteorología, estado de estructuras)

3. Gestión transparente de donaciones

El dinero se convierte en material comprado localmente, garantizando:

● Que llega a destino

● Que impulsa la economía local

¿Qué características debe tener un rescatador en una situación extrema?

El perfil de un rescatador exige preparación física, formación técnica, conocimiento de herramientas y capacidad sanitaria para trabajar en entornos con pocos recursos. Pero, sobre todo, requiere una premisa básica: quien acude a salvar vidas no puede convertirse en otra víctima de la emergencia.

● Buen estado físico

● Formación técnica específica

● Conocimiento de herramientas

● Capacitación médica en entornos austeros

● Conciencia clave: «El rescatador no puede convertirse en víctima»

¿Por qué el momento de ayudar llega cuando la atención mediática desaparece?

Una de las grandes dificultades tras una catástrofe es que la ayuda suele concentrarse en los primeros días, mientras que las necesidades continúan durante semanas o meses. Cuando la noticia pierde protagonismo, la emergencia sigue presente. Por eso, Juan Carlos insiste en que la respuesta debe mantenerse en el tiempo y que la ayuda debe llegar de forma organizada y sostenida.

La experiencia sobre el terreno demuestra que en una catástrofe no basta con la intención de ayudar. La diferencia entre el desorden y una operación capaz de salvar vidas está en la preparación, la coordinación y la capacidad de actuar con método cuando todo alrededor falla.