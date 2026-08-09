Cómo evitar que la incontinencia urinaria limite la vida social en vacaciones

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El verano trae consigo cambios de rutina, más desplazamientos, planes al aire libre y estancias fuera del domicilio habitual. Para aquellos que conviven con incontinencia urinaria, el miedo a sufrir pérdidas puede hacer que limiten sus planes, eviten viajes o reduzcan su vida social.

En este sentido, la incontinencia todavía está muy condicionada por el pudor. Muchas personas mayores retrasan la consulta porque lo viven como algo irremediable o porque intentan adaptarse con medidas poco adecuadas, como reducir la ingesta de líquidos o evitar actividades fuera del domicilio. Estas estrategias pueden empeorar la calidad de vida y no deben plantearse como medidas de control; es preferible mantener una hidratación adecuada y consultar para valorar medidas individualizadas.

«La incontinencia puede estar relacionada con debilidad del suelo pélvico, cambios hormonales, cirugías previas, enfermedades neurológicas, infecciones urinarias o determinados tratamientos farmacológicos. Por ello, conviene prestar atención a cualquier cambio brusco, molestias al orinar, sangre en la orina, fiebre o escapes que aparecen de forma repentina», subraya Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

Además, durante los meses de calor, las personas con incontinencia tienden a disminuir la ingesta de líquidos para intentar espaciar las visitas al baño. «Beber menos para ‘aguantar más’ suele ser una trampa. La vejiga no funciona mejor cuando el cuerpo está deshidratado; al contrario, una orina más concentrada puede irritar la vejiga, favorecer la urgencia urinaria y aumentar molestias como el escozor, especialmente si existe infección o irritación. Lo útil es ordenar la hidratación, observar en qué momentos aparecen los escapes y, cuando el síntoma condiciona la rutina, tratar el tema con un especialista, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta», señala Pietro Moscatiello, urólogo del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Bajo esta perspectiva, los especialistas de Sanitas recomiendan una serie de medidas para evitar que la incontinencia limite los planes de verano:

Planificar los trayectos antes de salir. En viajes largos conviene revisar paradas, localizar baños accesibles y no apurar demasiado los tiempos. Asimismo, elegir asientos próximos al pasillo o hacer descansos programados es útil para eludir la ansiedad durante el desplazamiento.

Revisar bebidas y alimentos irritantes. Algunas personas notan más urgencia tras tomar café, alcohol, bebidas carbonatadas o comidas muy especiadas. Por ello, es esencial identificar qué productos empeoran los síntomas para ajustar la rutina sin imponer restricciones innecesarias.

Llevar un kit discreto de recambio. Preparar absorbentes adecuados, ropa interior, una bolsa para desechar productos usados y material de higiene facilita salir de casa con más tranquilidad. Por otro lado, ante las altas temperaturas conviene elegir prendas transpirables y no permanecer mucho tiempo con ropa húmeda.

Mantener una hidratación adecuada. Beber agua de forma repartida a lo largo del día ayuda a evitar la concentración excesiva de la orina. En este punto, es sugerible moderar la cantidad justo antes de un trayecto concreto, pero no restringir líquidos durante toda la jornada.

Cuidar la piel. La zona genital debe mantenerse limpia y seca, sobre todo cuando se usan absorbentes durante varias horas. De esta manera, es más probable que no aparezca enrojecimiento o escozor.

Por último, cabe mencionar que el impacto emocional también debe tenerse en cuenta. Tal y como señala Carla Álvarez Llaneza, psicóloga de Blua de Sanitas, «muchas veces el problema no es sólo el escape, sino la vida que la persona deja de hacer para intentar evitarlo. Empieza a calcularlo todo: dónde sentarse, cuánto beber, cuándo levantarse o qué excusa poner si necesita irse. Este estado de alerta constante puede generar un importante desgaste emocional, por lo que resulta útil desarrollar estrategias que ayuden a recuperar la sensación de control y a reducir el impacto que los síntomas tienen en el día a día».