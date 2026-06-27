Suben a 1.430 los muertos tras los devastadores terremotos de Venezuela y hay más de 3.200 heridos

Los devastadores terremotos de Venezuela dejan la terrible cifra de 1.430 personas fallecidas y más de 3.200 personas heridas, según los datos provisionales ofrecidos por el Gobierno venezolano. También hay miles de desaparecidos. Dos fuertes seísmos sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia y con una magnitud de 7,2 y 7,5, respectivamente.

Las necesidades humanitarias son urgentes y así lo muestran las fotografías. Hay familias que lo han perdido todo y que necesitan un refugio, agua potable, atención sanitaria, protección y artículos básicos de socorro.

La ONU estima que hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según las estimaciones iniciales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). «Las primeras horas y días tras un desastre son decisivas. Dan forma a todo lo que viene después», ha destacado la directora general de la OIM, Amy Pope.

Exteriores eleva a 6 los españoles fallecidos

El último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores ofrecido este sábado sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores terremotos eleva a 6 los españoles fallecidos y mantiene los 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros.

«Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen».

Más de 16 países tienen equipos de rescate desplegados en la zona y se esperan misiones de otros diez en las próximas horas. En la zona afectada se encuentra la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha rescatado a una persona con vida tras estar casi 72 horas atrapada bajo los escombros en La Guaira.

El ministro José Manuel Albares recuerda que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen operativos y menciona los teléfonos de atención disponibles: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

Acceso restringido a La Guaira

El Gobierno venezolano ha anunciado este sábado que se restringe el acceso al estado de La Guaira, el más afectado tras los terremotos. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Caballo, explica que el objetivo es optimizar la organización de las labores de emergencia. La medida servirá para priorizar las operaciones de rescate.