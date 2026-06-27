Exteriores eleva a 133 los españoles desaparecidos en Venezuela y mantiene cinco muertos y 14 bajo los escombros

El Gobierno ha informado del último balance oficial sobre la situación de los españoles afectados por los terremotos en Venezuela. El número de desaparecidos aumenta hasta los 133, mantiene los cinco fallecidos y registran 14 españoles localizados, pero sepultados bajo los escombros.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades. Asimismo, el avión de la Fuerza Aérea española aterrizó en Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsquedas y rescate.

En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA 112). También han volado cuatro perros de la Unidad Canina.

El ministro ha recordado por último que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

920 muertos por los terremotos

Las autoridades de Venezuela han elevado a 920 los muertos y 3.360 heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha indicado que se han registrado daños en más de 1.423 edificios e infraestructuras, la mayor parte en el estado La Guaira, donde hay al menos 13 hospitales afectados por los seísmos.

Asimismo, ha señalado que ya hay más de 800 rescatistas y más de una treintena de perros de distintos países desplegados en el terreno «salvando vidas», por lo que les ha trasladado su agradecimiento.

La presidenta Delcy Rodríguez aseguró que la prioridad del Gobierno y los diferentes cuerpos de seguridad es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas. «El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos como de los de Protección Civil y de otros cuerpos» que están actuando en esta tragedia, aseguró.