Telefónica, a través de sus marcas Movistar y O2 -tanto líneas personales como profesionales-, ha habilitado llamadas y mensajes gratuitos para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país, según ha informado la compañía.

Además, esta medida incluye también las llamadas de clientes en roaming con destino al país. Asimismo, desde eSIMFlag brindará días de servicio gratuitos a aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia, con el fin de garantizar su conectividad desde su llegada al país y durante su estancia.

La compañía ha señalado que el paquete de medidas abarca a particulares, empresas, servicios de roaming y soluciones de conectividad internacional, y ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas, al tiempo que ha reiterado su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Venezuela es el único mercado en Hispanoamérica en el que está presente la teleco presidida por Marc Murtra, tras haber desinvertido en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y México como parte de su hoja de ruta.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están «plenamente operativos», haciendo seguimiento de la situación, «del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia».

El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades «para evaluar las necesidades» y ha trasladado su «total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria».