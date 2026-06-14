Telefónica y Vodafone trasladan su batalla a la venta de televisiones, electrodomésticos y productos de hogar

Telefónica y Vodafone se han lanzado a incorporar cientos de nuevos productos en sus tiendas online que ofrecen a sus clientes a buen precio a cambio de permanencia. Es la nueva fórmula de las telecos para tratar de evitar las fugas de clientes a la competencia y para ganar clientes nuevos, como en el pasado lo fue la televisión de pago.

Con apenas una semana de diferencia, Telefónica y Vodafone han anunciado la ampliación de la cartera de productos que ofrecen a sus clientes a cambio de años de permanencia. En el caso de la operadora que preside Marc Murtra, ha consumado «la mayor ampliación de dispositivos de su historia». Telefónica añadió 72 nuevos productos a su portfolio y ya alcanza las 500 referencias en 16 categorías de productos.

Además, cualquier persona puede adquirir los productos de la tienda de Telefónica al contado, sin necesidad de ser cliente de la operadora española. Mark Durán, director de dispositivos de Telefónica, señaló que «con esta ampliación del catálogo, Movistar continúa consolidándose como un referente en la venta de tecnología en España ofreciendo mucho más que smartphones».

La nueva oferta incluye novedades en prácticamente todas las categorías: smart TV, monitores, proyectores, barras de sonido, altavoces, auriculares, smartphones, movilidad eléctrica, gaming, pequeño y gran electrodoméstico, belleza, hogar y climatización, entre otras.

Aprovechando el inicio del Mundial de Fútbol, Telefónica ha ampliado también los modelos de televisiones que vende en 44 nuevos. También productos para jardín y terraza con la llegada del verano.

Telefónica empezó a ofrecer electrodomésticos conectados ya en 2023. El éxito de la estrategia le ha llevado a ampliar el catálogo de productos que ofrece a otras referencias y ya se pueden encontrar en su tienda online cafeteras y tiradores de cerveza.

Una semana después de la ampliación récord de Telefónica, Vodafone anunció que reforzaba su tienda online con 200 productos de 15 categorías diferentes, «una de las ampliaciones más relevantes de los últimos años».

«La operadora continúa avanzando en su estrategia de diversificación comercial con la incorporación de más de 200 nuevos dispositivos de tecnología y electrónica de consumo a su tienda online. Esta ampliación representa una de las actualizaciones más relevantes de su oferta de dispositivos en los últimos años y refuerza su posicionamiento como proveedor integral de soluciones tecnológicas para el hogar, la movilidad y el bienestar personal», anunció en un comunicado esta semana.

Como en el caso de Telefónica, también de MasOrange, en la tienda online de Vodafone se pueden encontrar productos de belleza, aspiradoras, electrodomésticos o televisiones y móviles.

La venta de este tipo de productos para fidelizar a los clientes no es nueva. Ya hizo un intento la banca hace algunos años, lanzándose a vender neveras y televisiones financiadas por la entidad. Las oficinas bancarias se convirtieron en algunos casos en auténticas tiendas al más puro estilo El Corte Inglés. Incluso Caixabank abrió una tienda exclusiva en Málaga que financiaba electrodomésticos al 0% de interés. Ahora es el turno de las telecos.