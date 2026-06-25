Terremoto en Venezuela, en directo: muertos, estado de emergencia, daños y última hora
Las cifras podrían alcanzar los 100.000 muertos según el Servicio Geológico de EEUU
Al menos 32 muertos y 700 heridos tras los dos devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reportado al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos y ha declarado el estado de emergencia después de que dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro del país la tarde del miércoles.
«Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados», declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez aseguró asimismo que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una «zona de desastre».
Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2. El Servicio Geológico de EEUU explicó que formaron un fenómeno llamado «doblete sísmico» y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy, cuya capital es San Felipe. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias «no son buenos» y que «han dejado un número devastador de fallecidos».
Clavijo suspende su agenda pendiente de la situación de Venezuela
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha suspendido toda la agenda que tenía prevista para hoy, para estar pendiente de cómo evoluciona la situación de Venezuela tras los terremotos registrados esta noche.
Giorgia Meloni muestra su apoyo a Venezuela
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano tras los sismos registrados.
«Al seguir con profunda preocupación las consecuencias del violento terremoto que ha golpeado a Venezuela, expreso en nombre del Gobierno la más sentida solidaridad y cercanía a las autoridades venezolanas y a la población. La Presidencia del Consejo está en continuo contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Protección Civil para activar con prontitud cada canal de ayuda humanitaria y de asistencia a nuestros conciudadanos», ha indicado en X.
Nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, esprimo a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione.
La Presidenza del Consiglio è in continuo contatto con il…
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 25, 2026
La embajada de EEUU en Venezuela pide a los ciudadanos «buscar refugio»
La Embajada de Estados Unidos en Caracas ha informado que «sigue de cerca» las consecuencias de los fuertes terremotos que han sacudido el país, y ha instado a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse atentos a «buscar refugio» ante los daños reportados.
Maduro envía un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enviado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos en el país.
A pesar de que se encuentra encarcelado en Estados Unidos tras su captura el pasado 3 de enero en el marco de una operación militar estadounidense, Maduro ha hecho un llamamiento a la «unión nacional, la serenidad y el amor» en «esta hora difícil», tal y como ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales.
«Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo», ha señalado, en relación a su mujer, también bajo custodia.
Ayuso tras el terremoto: «Con Venezuela, siempre»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido mandar un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano a través de X.
«Con Venezuela, siempre. Todo nuestro cariño, ayuda y ánimo desde Madrid», ha expresado Ayuso.
Con Venezuela, siempre 🇻🇪.
Todo nuestro cariño, ayuda y ánimo desde Madrid. pic.twitter.com/rQaCLqbpSR
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 25, 2026
Venezuela corta temporalmente el servicio de gas
Diosdado Cabello ha anunciado la suspensión del suministro de gas, debido a los daños en las estructuras colapsadas por los terremotos. «Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir algún tipo de accidente con el gas, tenemos ordenado el cierre temporal del gas hasta que terminemos la evaluación», ha subrayado.
Exteriores no tiene constancia de víctimas españolas en los terremotos de Venezuela
El ministerio de Exteriores ha confirmado que «no tiene constancia» de víctimas españolas en los terremotos que han azotado Venezuela en la madrugada de este jueves.
Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el norte de Japón, que descarta emitir una alerta de tsunami
Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este jueves el norte de Japón, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha descartado sin embargo emitir una alerta de tsunami, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.
El organismo, que en un primer momento ha indicado que la magnitud del seísmo era de 6,9 –dato que luego ha revisado al alza–, ha apuntado que el epicentro ha estado ubicado frente a las costas de la prefectura de Iwate, con el hipocentro a unos 44 kilómetros de profundidad.
Exteriores pone a disposición dos teléfonos de emergencias consulares por el doble terremoto en Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.
En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están «plenamente operativos» los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.
El ministerio de Exteriores se pronuncia sobre los terremotos
El Ministerio de Exteriores de España ha emitido un comunicado solidarizándose con el pueblo venezolano tras la desgracia ocurrida:
«España traslada toda su solidaridad y apoyo al pueblo hermano venezolano tras los fuertes terremotos que ayer asolaron el país. Nuestra Embajada y Consulado en Caracas están plenamente operativos haciendo seguimiento de la situación, del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia. Estamos en contacto con las autoridades para evaluar las necesidades y trasladamos nuestra total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria.»
Mi plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. @AECID_es está preparada para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria.
Nuestra @EmbEspVenezuela y @ConsEspCaracas plenamente operativos para colonia en los teléfonos:
+34 91 000 1249
+58 424-2090264
— José Manuel Albares (@jmalbares) June 25, 2026
Crean una web para buscar a los desaparecidos por el terremoto
La web Venezuela Te Busca permite reportar y consultar casos de personas desaparecidas o encontradas luego de los terremotos de este miércoles. Su creadora señala que la alta demanda ha provocado «fallos temporales» en el sistema.
Feijóo: «Nuestros pensamientos están con Venezuela»
El líder del Partido Popular se ha pronunciado sobre el terremoto que ha azotado Venezuela, publicando un post en su perfil de X en el que ha declarado lo siguiente:
«Nuestros pensamientos están con Venezuela. Toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan. Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles. Y todo nuestro cariño a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia».
Copa Airlines suspende vuelos entre Panamá y Caracas
La aerolínea panameña Copa Airlines informó de la cancelación de los vuelos entre Panamá y Caracas programados para la noche de este miércoles y mañana jueves, debido a los dos terremotos que han sacudido Venezuela.
Cruz Roja reporta daños críticos en su sede en Venezuela
La sede nacional de la Cruz Roja Venezolana ha sufrido «daños críticos» en los terremotos que han sacudido el país el 24 de junio, pero la organización se mantiene operativa, con su red de hospitales y centros de salud activa, destacó la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).
Trump afirma que EEUU está «preparado para ayudar»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington está «preparado para ayudar» a Venezuela tras los dos terremotos. «Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar», ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales.
Faltan por contabilizar los muertos en La Guaira
La cifra de muertos será actualizada en las últimas horas y se teme que crezca mucho. Delcy Rodríguez ha alertado de que «el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira», donde hay «decenas de edificios colapsados». «Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre». Y aun no se han contabilizado los fallecidos.
¿Cuándo se produjeron los terremotos?
Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el Servicio Geológico de EEUU, que explicó que formaron un fenómeno llamado «doblete sísmico» y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Los terremotos pueden dejar hasta 100.000 muertos
El Servicio Geológico de EEUU ha estimado que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.
Venezuela, en estado de emergencia
Venezuela se encuentra en estado de emergencia tras el fuerte doble seísmo registrado esta madrugada, con epicentros localizados en la región centro-norte del país. El evento principal, de magnitud 7,5, se produjo apenas 39 segundos después de un primer temblor de 7,2, generando un «doblete sísmico» que ha amplificado los efectos destructivos en superficie. Las autoridades han confirmado al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque advierten de que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de rescate.
Delcy Rodríguez: «Tenemos un objetivo central, salvar vidas»
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido públicamente. Asegura que el «objetivo central» en estos momentos es «salvar vidas». «Vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o las viviendas que colapsaron», dice Delcy, informando de que «en las próximas horas» llegará ayuda humanitaria de países que ya se han ofrecido a colaborar.