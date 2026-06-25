Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter han sacudido la zona de la costa central de Venezuela, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, causando el pánico en varias zonas del país. Se han dejado sentir con fuerza en la capital, Caracas, y también en Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira, han confirmado las autoridades venezolanas. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha emitido una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto en Venezuela.

Los equipos de búsqueda y salvamento de Venezuela ya intensifican las labores de búsqueda entre los escombros de estructuras colapsadas para rescatar a personas atrapadas tras el doble terremoto. Mientras, las autoridades advierten de que la cifra de víctimas fatales podría ser muy elevada.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado el cierre temporal del servicio de gas en Caracas para prevenir potenciales emergencias. El dirigente chavista ha confirmado el derrumbe de infraestructuras y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para tener «máxima prudencia» y permanecer fuera de las casas y edificios.

Asimismo, Cabello ha destacado que hay zonas específicas que presentan situaciones «drásticas», como es el caso de la municipalidad de Altamira, que calificó como «la zona sísmica por naturaleza» de la capital, donde ha confirmado que se desplomaron viviendas y edificaciones.

Riesgo de colapso

En las imágenes que se pueden ver en redes, se aprecia el pánico de la población y varios edificios derrumbados en Caracas, pero no se conocen aún datos oficiales sobre la magnitud de los daños causados por el temblor, o si hay fallecidos. Hay también muchas estructuras en riesgo de colapso.

Sí se empieza a saber que los fuertes temblores dejan un oscuro panorama de edificios derrumbados, un corte masivo de señal y energía eléctrica y escenas de pánico en calles, establecimientos, centros comerciales, aeropuertos y viviendas.

Tras los temblores, las autoridades han ordenado el despliegue de los cuerpos de seguridad «en todo el territorio» para responder a las emergencias, «ya que muchas estructuras están en riesgo de colapsar».

Los terremotos, a los que lees han seguido varias réplicas, han ocurrido a las 18:04 hora local cerca de la población de Morón, a unos 200 km al oeste de Caracas. Su profundidad ha sido de unos 10 kilómetros y se ha sentido también en Colombia.