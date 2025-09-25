Un terremoto de 6,3 sacude Venezuela y daña un hospital en la ciudad de Maracaibo

Un terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido este miércoles la región occidental de Venezuela y se ha dejado sentir en varias ciudades del país, incluida la capital, Caracas. El epicentro se ubica en Mene Grande, en el Estado Zulia, cerca de la frontera con Colombia, a una profundidad superficial, lo que intensificó la percepción del movimiento tectónico.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el sismo principal fue registrado a unos 45 kilómetros al este de Bachaquero (Zulia), con una profundidad de 16,4 kilómetros. Horas antes, un temblor de magnitud 5,4 ya había estremecido la misma zona, lo que generó alarma en la población y fue interpretado posteriormente como un posible precursor del evento mayor.

El gobernador de Zulia, Luis Caldera, ha informado que equipos de protección civil y autoridades locales se encuentran «evaluando daños en infraestructuras estratégicas». Entre los lugares afectados se encuentran el Hospital General del Sur en Maracaibo y la iglesia Santa Bárbara, donde se reportaron daños visibles en su estructura. También se llevan a cabo inspecciones en puentes, semáforos y redes de suministro eléctrico, que registraron interrupciones parciales tras el temblor.

Si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de réplicas y han instado a la población a mantener la calma y atender las recomendaciones de los organismos de seguridad.

El sismo fue percibido en varios Estados del occidente y centro del país, entre ellos Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira, Lara, Barinas, Aragua y también en Caracas, donde miles de personas salieron a las calles en busca de seguridad. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de viviendas con grietas, caída de objetos y escenas de pánico en centros comerciales y avenidas.

Las autoridades nacionales y regionales han pedido a la población «mantener la calma» y estar «atentos a la información oficial, evitando difundir rumores». Funvisis recordó la importancia de contar con planes familiares de emergencia y kits básicos de suministros, ante la posibilidad de réplicas en los próximos días.