Los científicos ponen el grito en el cielo: descubren la conexión entre los terremotos y la extracción de petróleo

Los terremotos llevan miles de años teniendo consecuencias catastróficas no solo en el globo terráqueo, sino también para los humanos. Por ello, los científicos han realizado grandes esfuerzos para entenderlos y predecirlos. A veces, ciertas regiones del planeta sufren más que otras debido a su mayor vulnerabilidad a los movimientos sísmicos. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Surrey, al sur de Inglaterra, entre los años 2018 y 2019. En ese tiempo, los habitantes de la zona experimentaron más de un centenar de pequeños terremotos que sacudieron el suelo bajo sus pies.

En teoría, la magnitud era tan pequeña que no debería haber causado daños, pero muchos vecinos reportaron haber sufrido grietas y algunos desperfectos en sus casas. ¿A qué se debía este aumento tan significativo?

Hay que destacar que la situación era muy inusual, ya que la región de Surrey no había sufrido eventos sísmicos relevantes desde hacía décadas. Por ello, el científico Matthew Fox quiso estudiar el fenómeno. Las conclusiones fueron muy llamativas.

¿Los terremotos están producidos por la extracción de petróleo?

Que Surrey sufriera decenas de terremoto cuando no era una zona de actividad sísmica frecuente llamó la atención de Matthew Fox, científico de la University College London (UCL).

Por ello, quiso liderar el estudio Were the Newdigate Earthquakes, Southern England, of 2018–2019 triggered by oil extraction?, para evaluar si los terremotos estaban provocados por la planta petrolera de Horse Hill.

Para ello, los investigadores ejecutaron más de un millón de simulaciones y encontraron una correlación temporal entre el bombeo de petróleo y la aparición de los temblores.

Fox lo explicó en el informe publicado en Geological Magazine: «Nuestro estudio sugiere que hay un vínculo entre los terremotos y la extracción de petróleo en Horse Hill, pero no podemos descartar que esta conexión sea una coincidencia».

¿Cómo afecta la extracción de petróleo al interior de la tierra?

Los científicos llevan tiempo estudiando cómo la extracción de fluidos del subsuelo puede alterar el equilibrio geológico y, en algunos casos, desencadenar terremotos.

Este tema ha traído grandes conflictos entre las empresas y los grupos ecologistas, pero parece que existe una explicación científica bastante clara.

Cuando el petróleo es bombeado desde grandes profundidades, se reduce la presión de los poros en la roca, lo que puede generar tensiones que se liberan en forma de pequeños terremotos.

Además, el doctor Fox y su equipo demostraron que estas alternaciones no tienen por qué manifestarse de forma inmediata. Es decir, que algunos tipos de roca pueden transmitir estas modificaciones en pocas horas, pero que a veces las consecuencias no se notan hasta meses después.

¿Los terremotos son culpa de las empresas petroleras?

El estudio de Fox ha resultado polémico, ya que todavía no es posible negar con rotundidad, que sólo se trate de una coincidencia.

Por ello, de momento los investigadores han pedido que se implementen sistemas de monitoreo sísmico en áreas cercanas a explotaciones petroleras, para poder detectar patrones en el futuro.

Aun así, la empresa encargada del yacimiento de Horse Hill quiso desmarcarse de la polémica, pero en octubre de 2024 las autoridades locales revocaron el permiso, para realizar futuras perforaciones en Surrey.