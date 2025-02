Éxodo masivo en Santorini (Grecia) por el terremoto: 9.000 personas huyen tras más de 550 seísmos

La alerta de terremoto en Santorini (Grecia), tras los más de 550 seísmos registrados en la región en una semana, ha provocado un éxodo masivo en la isla griega, de la que ya han huido 9.000 personas. El puerto de Santorini se ha visto abarrotado de gente que ha cogido el ferry para refugiarse en Atenas, al mismo tiempo que más terremotos siguen sacudiendo la ciudad, en la que no se han dejado de sentir los cientos de temblores cada pocos minutos. El temor -incluso a un tsunami- también ha hecho que se vea incrementada la demanda de vuelos, por lo que las aerolíneas han incrementado los viajes.

Las autoridades han cerrado las escuelas de Santorini y de las pequeñas islas cercanas de Ios, Amorgos y Anafi, al menos hasta el viernes, tras los terremotos que han alcanzado la magnitud 4,7 en la escala Ritcher en la isla que visitan cada año más de 3 millones de turistas.

Según los expertos, la actividad sísmica podría remitir en días o semanas. Dada la morfología de la isla, con pueblos sobre escarpados acantilados, se ha recomendado a la población alejarse de las zonas costeras y de ocio por el riesgo de desprendimientos. Se ha restringido el acceso a algunas playas y puertos. De hecho, se ha producido un deslizamiento de tierra en la conocida caldera de Santorini.

Los sismólogos también apuntan que los terremotos no guardan relación con el conocido volcán de Santorini, sino con las fallas submarinas de la región, que podrían provocar seísmos de hasta 7,3 en la escala Ritcher. Es más, en los últimos 3 días el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) ha registrado más de 200 terremotos submarinos.

Grecia es uno de los países de mayor actividad sísmica de Europa. La península se encuentra en el límite de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática, que están en constante interacción.

Santorini debe su morfología a la actividad sísmica y a las erupciones que han conformado la isla volcánica tal y como se le conoce a día de hoy, y más concretamente a una de las mayores erupciones volcánicas de la historia, la que tuvo lugar en torno al 1600 a.C.

El último gran terremoto que se produjo en el archipiélago de las Cícladas fue en 1956, cuando provocó un tsunami de 30 metros por el que murieron 53 personas. Ahora, los expertos esperan que no haya un seísmo tan grave, pero tampoco se atreven a descartarlo.

