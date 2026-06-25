Dos devastadores terremotos han sacudido Venezuela, dejando al menos 32 muertos y 700 heridos. Estas son las últimas cifras oficiales, pero en las próximas horas se incrementarán considerablemente, ya que faltan por contabilizar los fallecidos en La Guaira, epicentro de los seísmos. Es por esto que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha lanzado un informe estimando que podríamos estar entre 10.000 y 100.000 muertos.

Los terremotos han tenido una magnitud de 7,2 y 7,5 en la escala Ritcher y han provocado numerosos daños en el norte del país. El Servicio Geológico de EEUU ha hecho la estimación, basada en modelos automáticos calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

El USGS informó de «un doble evento» en el estado de Yaracuy, con un terremoto «precursor» de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual ha antecedido al «sismo principal» de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros. Entre los dos seísmos sólo pasaron 40 segundos.

«El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional», ha señalado el organismo, que también ha alertado de que «podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas».

El USGS hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1 % y el 7 % del PIB de Venezuela.

Los datos oficiales

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sido la encargada de dar el último informe sobre las consecuencias de los terremotos. Según el último parte, han fallecido 32 personas y hay más de 700 heridos. Todo esto sin contar con lo ocurrido en La Guaira, declarada ya como zona de desastre y epicentro de los seísmos. Allí no hay electricidad, y la conexión telefónica es precaria.

Rodríguez ha declarado el estado de emergencia nacional en el país y ha anunciado la suspensión de clases y de toda actividad no esencial durante el resto de la semana, el cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía por daños en su infraestructura y la paralización del Metro de Caracas. También la suspensión del servicio de gas doméstico hasta tanto se tenga certeza de que no causará problemas.