Los miles de desaparecidos notificados por familiares hacen temer que los muertos en Venezuela superen los 40.000

Las autoridades venezolanas están ofreciendo a cuentagotas las cifras oficiales de muertos, heridos y desaparecidos de los dos devastadores terremotos ocurridos anoche. Hasta el momento, los muertos oficiales ascienden a 188, según la última información aportada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha elevado la cifra de heridos a 1.520 personas.

Evidentemente, son cifras provisionales: los servicios de emergencia y rescate apenas han llegado a la zona de La Guaira, la más devastada. Pero hay una plataforma, Desaparecidos Terremoto Venezuela, que hace temer que la cifra sea terroríficamente peor y sobrepase los 40.000.

La citada plataforma, junto con la web hermana Venezuela Te Busca, está impulsada por una iniciativa ciudadana independiente que ha sido desarrollada por la emprendedora digital venezolana Julia Alessandra Mariano.

Las familias venezolanas han notificado hasta el momento de redactar esta noticia un total de 45.993 desaparecidos en esta web, de los que 3.686 han sido ya localizados, por lo que, según esta web, los desaparecidos notificados en ella hasta el momento superan los 42.000.

Web donde se notifican los desaparecidos.

Casi 24 horas después de los dos terremotos, hay infinidad de familias que aún no han podido contactar con sus desaparecidos en las zonas afectadas, pero hay muchos de ellos que ya saben que sus edificios están desplomados. Lo que indica que pueden estar bajo los escombros muertos o vivos esperando a ser rescatados.

Lo cierto es que las imágenes de edificios derrumbados y de los servicios de emergencia buscando a los desaparecidos entre los escombros son ya muy numerosas en las redes sociales.

Y hay que recordar también que el Servicio Geológico de Estados Unidos advertía ya pocas horas después de los seísmos de que se había producido una catástrofe de gran alcance, con numerosos muertos y daños generalizados. Estimaba que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los terremotos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.