Un nuevo terremoto de magnitud 4,2 sacude la zona devastada de Venezuela

Un sismo de magnitud 4,2 ha sacudido la zona de Venezuela devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ha dejado hasta el momento 1.450 muertos y 3.150 heridos.

El nuevo temblor, que ha obligado a numerosas personas a abandonar nuevamente sus viviendas, ha tenido una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro está localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudades con mayor afectación por los sismos de la pasada semana.

Además, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7.

Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira como en Caracas se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registradas desde el primero de los seísmos.

Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Ya son 1.450 las personas fallecidas

Los devastadores terremotos han dejado, hasta el momento, 1.450 personas fallecidas y más de 3.150 personas heridas, según los datos provisionales ofrecidos por el Gobierno venezolano. También hay miles de desaparecidos. Este nuevo recuento deja también 12.721 personas damnificadas, 774 edificios colapsados y 12.049 personas atendidas.

Por su parte, la ONU ha estimado que hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas, según los datos ofrecidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). «Las primeras horas y días tras un desastre son decisivos. Dan forma a todo lo que viene después», ha destacado la directora general de la OIM, Amy Pope.

En cuanto a los españoles, las últimas cifras aportadas por el ministro de Asuntos Exteriores -José Manuel Albares-, sitúan en 17 los fallecidos y en 138 los desaparecidos. Asimismo, ha indicado que el número de españoles localizados bajo los escombros que esperan ser rescatados se mantiene en 12.