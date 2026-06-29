Milagro en Venezuela: rescatan a un padre y a su hijo tras pasar más de 72 horas bajo los escombros

Un padre y su hijo fueron rescatados con vida este domingo en el estado venezolano de La Guaira, tras permanecer atrapados durante casi cuatro días bajo los escombros de una edificación que colapsó tras los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles. El rescate, llevado a cabo por equipos internacionales de emergencia, se produjo en medio de una tragedia que ya deja cerca de 1.500 fallecidos y 3.238 heridos en distintas regiones de Venezuela.

El rescate fue realizado por socorristas franceses y estadounidenses en una zona costera de Caraballeda, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas. Tras varias horas de trabajo entre enormes bloques de cemento, hierro retorcido y otros restos de la estructura, los rescatistas lograron localizar y extraer con vida a las dos víctimas, generando un momento de esperanza en medio del desastre que afecta al país.

El menor fue extraído primero con el cuerpo lleno de polvo, sangre en la rodilla y una mano vendada. Él y su padre estaban con el torso y las piernas desnudos, cubiertos apenas por un trozo de tela. Los rescatistas los bajaron de la montaña de hormigón acostados en una lona azul, atendiéndolos con una bolsa de suero y una sonda, primero el joven y luego su padre.

La regla de las 72 horas

A partir de las 72 horas, las probabilidades de supervivencia biológica caen drásticamente, lo que obliga a los equipos de emergencia a cambiar su estrategia operativa debido a una serie de factores: