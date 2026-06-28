Llegan a Torrejón de Ardoz los 76 españoles repatriados desde Venezuela tras los terremotos

El primer avión con 96 personas, de las que 76 son españoles, ya ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) procedente de Venezuela. En la aeronave también viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Algunos de los repatriados estaban heridos; desde Defensa aseguran que, gracias a un capitán de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire, que viajaba con ellos, el traslado de los pasajeros con patologías ha finalizado con éxito y sin incidencias.

🤝 Gracias a la presencia de un capitán de la Unidad Médica de Aeroevacuación del @EjercitoAire #UMAER, el traslado de varios pasajeros procedentes de #Venezuela, con distintas patologías como una fractura de cadera, ha finalizado con éxito y sin incidencias. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/Tig1W6BRx1 — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 28, 2026

Hasta el momento, según la cifra ofrecida por el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares, son nueve los españoles que han fallecido y 152 personas están desaparecidas tras los devastadores terremotos de Venezuela.

«Desgraciadamente, la cifra de desaparecidos ha aumentado; en estos momentos contabilizamos 152, siguen siendo nueve los fallecidos y quiero trasladar, pues, todas mis condolencias a sus familiares, amigos. Hay 14 españoles localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancia», ha comentado Albares.

«Gracias a la presencia de un capitán de la Unidad Médica de Aeroevacuación del @EjercitoAire #UMAER, el traslado de varios pasajeros procedentes de #Venezuela, con distintas patologías como una fractura de cadera, ha finalizado con éxito y sin incidencias. ¡Enhorabuena!», informa Exteriores en la red social X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado este domingo en redes sociales, donde ha querido trasladar el pésame a los familiares de los españoles fallecidos: «Con enorme tristeza recibimos la confirmación de que ya son nueve los españoles fallecidos a causa de los devastadores terremotos en Venezuela. Quiero trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familias y seres queridos. También a quienes aún están intentando localizar a sus familiares desaparecidos. España seguirá colaborando con las autoridades venezolanas y prestando toda la asistencia consular necesaria a los afectados y sus familias en estos momentos tan difíciles».

El ministerio de Albares insiste en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y pide a los españoles que se encuentran en Venezuela que utilicen los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

Más de 1.400 muertos tras los terremotos

La zona de La Guaira, la más devastada por los seísmos, se encuentra cerrada y militarizada para que las operaciones de rescate no se vean interrumpidas. En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.

Más de 25 países han enviado equipos a la zona más afectada. Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto (7,2 y 7,5 de magnitud) que sacudió la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La UME rescata a una persona que llevaba 72 horas bajo los escombros

Los agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela han conseguido rescatar con vida a una segunda persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

Un total de 59 miembros de la UME se encuentran en Venezuela para participar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.