Un grupo de voluntarios españoles que iban a ayudar en Venezuela se queda en tierra víctima de las trabas del chavismo

Las restricciones impuestas al voluntariado y la lenta respuesta oficial a las labores de rescate han provocado malestar en miles de venezolanos que buscan sin cesar a sus familiares y amigos tras los dos terremotos registrados en el país. Los rescatistas voluntarios se abren camino con el fin de ayudar a la gente atrapada después de que hayan pasado las 72 horas críticas de supervivencia. Superado el plazo, cada rescate se convierte en un milagro.

Sin embargo, el rescate se hace prácticamente imposible después de estas restricciones impuestas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Estas medidas obstaculizan la labor de los rescatistas voluntarios que necesitan los damnificados. Es el caso del grupo de voluntarios español Usar13. El equipo español de búsqueda y rescate ha regresado a casa después de no lograr desplazarse a Venezuela tras varios días de espera.

«Por diferentes motivos, Usar13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo, hemos decidido volver a casa», han informado en sus perfiles oficiales. «Nos vamos con mucha pena por no haber podido ayudar y aportar nuestro granito de arena al pueblo venezolano. Gracias a todos los que nos habéis apoyado en este camino», han añadido.

Por diferentes motivos, #usar13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo hemos decidido volver a casa.

Nos vamos con mucha pena por no haber podido ayudar y aportar nuestro granito de arena al pueblo venezolano. pic.twitter.com/MKW0BZBVhc — U.S.A.R.13 (@USAR13DYA) June 27, 2026

Usar13 es una asociación independiente con sede en Alicante. Fundada en 2013 está especializada en búsqueda y rescate urbano con perros. La organización ha participado en la DANA de Valencia o en el terremoto de Turquía.

En el mensaje no informan del motivo concreto, aunque numerosos grupos de voluntariado han denunciado las trabas burocráticas para poder acceder al país.

No es el único grupo que no ha podido acceder. El alcalde de Medellín (Colombia), Federico Gutiérrez, ha afirmado que 22 bomberos colombianos permanecían a la espera de autorización para ingresar y colaborar en las labores de búsqueda y rescate. Incluso varios bomberos de La Guaira han denunciado que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana les han prohibido el paso hacia Caraballeda, donde se dirigían para continuar las labores de rescate en las estructuras colapsadas.

El caso se puede poner de relieve al patrón del régimen chavista de ejercer un control sobre la entrada de organizaciones no gubernamentales extranjeras al país. Rodríguez ordenó la «militarización» en carreteras y puntos de acceso a las ciudades devastadas y los centros de acopio. Por su parte, Cabello ordenó que los voluntarios se registren en el Poliedro de Caracas para obtener un permiso para poder entrar en La Guaira.

Cabello ha matizado que la medida pretende ordenar el flujo de personas y vehículos para priorizar las operaciones de rescate. Para poder acceder, las autoridades han establecido un protocolo de control que incluye un punto de registro, un control fronterizo y una normativa especial para vehículos motorizados que trabajen en la zona.

Denuncian un bloqueo

En estados como Carabobo y en la localidad costera de Tucacas se reportaron restricciones al paso de cargamentos con insumos y donaciones destinadas a damnificados. La situación incrementó las críticas sobre la coordinación gubernamental en medio de la emergencia. Muchos venezolanos prefieren entregar la ayuda directamente en lugar de hacerlo a través de los canales oficiales porque desconfían de las instituciones del gobierno.

Los políticos opositores han denunciado el bloqueo por parte del régimen chavista. El coordinador de los Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, denunció que las autoridades han bloqueado el acceso a La Guaira por el caos.