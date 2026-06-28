Así rescatan los bomberos españoles: el conmovedor video de un hombre salvado por la UME en La Guaira

Los bomberos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército español destinados en La Guaira están realizando labores de rescate en toda la zona afectada por los seísmos que sacudieron la ciudad venezolana el pasado 24 de junio. Así, el Ministerio de Defensa de España ha confirmado que la UME ha logrado rescatar a dos personas con vida tras permanecer durante días atrapadas bajo los escombros de sus propias viviendas en la zona residencial Vistamar.

«Esta es la alegría del personal de la UME tras rescatar con vida a una mujer atrapada bajo los escombros desde hace 72 horas, en el residencial Vistamar de La Guaira. Esperanza a pesar del paso del tiempo y las dificultades para localizar supervivientes y acceder a ellos», han escrito a través de sus redes sociales.

Ahora bien, el momento en el que los bomberos rescatan a la segunda víctima se ha hecho viral en redes sociales tras haber sido captado en video. En él se ve cómo un grupo de la UME desescombra una zona y logra sacar a un hombre que se encontraba atrapado. Al salir, lleno de polvo y completamente desorientado, sonríe mientras los equipos de emergencia le vitorean.

«Efectivos de la UME, en colaboración con otros equipos de rescate, han logrado acceder y rescatar con éxito a una segunda víctima atrapada, tras varias horas de intensos trabajos de desescombro y estabilización en la zona afectada», ha publicado la Unidad Militar de Emergencias en sus redes sociales.

Esta grabación muestra también el arduo trabajo que realizan los grupos de la UME por toda la ciudad venezolana. Martillo neumático en mano o arrastrándose bajo los escombros, los grupos de emergencia españoles no descansan ante el reto de encontrar a las miles de víctimas que continúan atrapadas bajo toneladas de escombros.

Además, desde la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en redes sociales, el teniente coronel Jesús Bru ha informado que la UME utiliza para sus búsquedas avanzadas a unidades caninas especializadas.