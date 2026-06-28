Encuentran muertos a la mujer e hijos del futbolista Lucas Trejo bajo los escombros en Venezuela

Setenta y cuatro horas después de que los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieran Venezuela y redujeran a escombros el complejo residencial de Cumanagotto en La Guaira, las autoridades confirmaron este sábado el peor de los desenlaces para el futbolista argentino Lucas Trejo: su mujer, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, fueron hallados sin vida entre los restos del edificio donde vivía la familia.

La noticia fue comunicada por el Club Sport Marítimo de La Guaira mediante un comunicado oficial en el que el equipo venezolano trasladó sus condolencias al defensor de 38 años y a sus allegados, al tiempo que pidió públicamente «respeto a sus familiares y compañeros». «Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida», indicó el club en su mensaje.

La tragedia comenzó el pasado miércoles cuando Trejo viajó junto al plantel del Marítimo de La Guaira hacia Caracas para disputar la primera fecha de la copa local frente al Deportivo Miranda. En ese momento, su mujer y sus dos hijos permanecían en el domicilio familiar del complejo de Cumanagotto. Según pudo reconstruirse posteriormente, la familia había regresado al edificio alrededor de las 16:00 horas. El terremoto se produjo a las 18:00, apenas dos horas después.

Nada más conocerse la noticia, Trejo publicó un desesperado llamamiento en su cuenta de Instagram: «Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor». El futbolista regresó de inmediato a La Guaira y encontró el inmueble convertido en una montaña de escombros.

Ricardo Ardiles, cuñado del jugador, describió la zona ante los medios como «una verdadera zona de catástrofe» y relató que el portero del edificio había podido alertar a los vecinos, aunque se desconocía si la familia tuvo tiempo de evacuar. La familia mantenía un resquicio de esperanza, dado que el hijo menor tenía clases en una escuela de fútbol ese día y era posible que no hubieran regresado aún al domicilio. Sin embargo, los testimonios recabados apuntaban a que la mujer y los niños ya estaban en casa cuando se produjo el derrumbe.

Las labores de rescate se desarrollaron en condiciones extremadamente precarias. La caída de las redes de comunicación en la zona y la falta de equipos especializados obligaron a Trejo y a sus compañeros de equipo a participar directamente en la remoción de escombros con las manos. «Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día del jueves», precisó Ardiles en declaraciones a Radio Mitre, subrayando que el jugador no abandonó en ningún momento el lugar del derrumbe.

Horas antes del hallazgo definitivo, Trejo publicó un último mensaje en redes sociales en el que pedía a sus seguidores que continuaran apoyándole: «Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar con ellos». La búsqueda concluyó este sábado con la confirmación que la familia había tratado de evitar durante tres días.