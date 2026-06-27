La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha recomendado a la ciudadanía y a las instituciones priorizar las donaciones económicas frente a los envíos de material para ayudar a los afectados por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Los expertos lo aconsejan al considerar que las aportaciones en especie pueden dificultar la gestión logística de los actores humanitarios y ralentizar la gestión de la emergencia.

Ante las numerosas muestras de solidaridad recibidas desde España, la Dirección de Acción Humanitaria (DAH) de la Aecid ha agradecido el apoyo de la ciudadanía, aunque insisten en que las ayudas económicas son en este momento la forma «más útil y eficiente» de colaborar.

En este contexto, la agencia ha activado los instrumentos de acción humanitaria de España con el objetivo de contribuir a la atención de la población afectada, facilitar el acceso a la ayuda y respaldar las labores de respuesta en las zonas más afectadas por el seísmo.

Asimismo, también aconseja que se consulte el Decálogo Humanitario elaborado por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y el llamamiento del Comité de Emergencia para conocer las mejores formas de colaborar o acceder a las páginas web de ONG y organismos especializados como Acción contra el Hambre, Cáritas, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Save the Children, Unicef España o World Vision que ya han iniciado sus campañas de ayuda.

En el caso de ayuntamientos y diputaciones provinciales, la Aecid recomienda canalizar las aportaciones económicas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que las donaciones de material deberán coordinarse previamente para evitar envíos que no respondan a las necesidades reales sobre el terreno.

Por último, la Aecid recomienda a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y contrastadas para seguir la evolución de la emergencia y evitar la difusión de información no verificada.

Ayudas desde Cáritas

También Cáritas en España ha enviado 300.000 euros de su Programa de Emergencias y a Cáritas en Venezuela para que pueda llevar a cabo la atención más urgente a la población afectada.

Las Cáritas diocesanas de las zonas afectadas se encuentran en este momento realizando una primera evaluación y recuento de víctimas y daños materiales, y coordinando la respuesta a las primeras necesidades a través de la apertura de centros de acopio nacionales y diocesanos.

Por su parte, la red internacional de Cáritas se encuentra ya trabajando en la respuesta coordinada a las peticiones que Cáritas Venezuela vaya formulando.