El Gobierno de Venezuela cifra las víctimas del terremoto hasta ahora en 188 muertos, 1.500 heridos y 200 desaparecidos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidente encargada, Delcy, ha ofrecido este jueves el último balance provisional de las víctimas causadas por los fuertes terremotos que sacudieron el país anoche el centro del país.

Según ha informado, hasta el momento los fallecidos son 188 y 1.520 los heridos, que ya están siendo atendidos en hospitales. Asimismo, ha reseñado que hay 157 personas desaparecidas.

«Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatar con vida a la mayoría», señaló Rodríguez, al tiempo que indicó que más de 200 personas continúan atrapadas entre los escombros de los edificios colapsados.

El hermano de Delcy Rodríguez ha detallado también que alrededor de 280 edificaciones resultaron afectadas, con especial gravedad en el estado de La Guaira —la zona más golpeada—, particularmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Entre los daños se incluyen ocho hospitales y 20 centros comerciales.

La realidad es que autoridades venezolanas están ofreciendo a cuentagotas las cifras oficiales de muertos, heridos y desaparecidos de los dos devastadores terremotos ocurridos anoche. Pero hay una plataforma, Desaparecidos Terremoto Venezuela, que hace temer que la cifra sea terroríficamente peor y sobrepase los 40.000.

La citada plataforma, junto con la web hermana Venezuela Te Busca, está impulsada por una iniciativa ciudadana independiente desarrollada por la emprendedora digital venezolana Julia Alessandra Mariano.

Las familias venezolanas han notificado hasta el momento de redactar esta noticia un total de 50.847 desaparecidos en esta web, de los que 5.645 han sido ya localizados, por lo que, según esta web, los desaparecidos hasta el momento superan los 45.000 en la citada web.

Rodríguez ha agradecido la rápida respuesta de la comunidad internacional y confirmó que ya viajan hacia Venezuela equipos de rescate procedentes de España, EEUU, México y Qatar, entre otros países.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población a mantener la calma, colaborar con las autoridades y dejar de lado cualquier diferencia política. «La principal misión es unirnos como una sola fuerza para atender a quienes han sufrido esta tragedia», expresó.

Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos del Fondo Monetario Internacional, destinado a la reconstrucción de infraestructuras, hospitales y viviendas para las familias que lo perdieron todo.

Los dos terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala Richter, fueron seguidos por unas 30 réplicas que afectaron principalmente a La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ubicó el epicentro. El Gobierno ha declarado el estado de desastre en las zonas afectadas.