Exteriores confirma que hay dos españoles muertos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado la muerte de dos ciudadanos españoles en Venezuela como consecuencia de los dos terremotos registrados durante la pasada madrugada. Además, ha actualizado el balance de personas cuyo paradero aún se desconoce, que asciende ya a 80 españoles.

«Exteriores informa de que el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80. Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias», han señalado fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares.

El Ministerio también ha comunicado el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, así como de su esposa y sus dos hijas, víctimas igualmente de los seísmos. «Trasladamos nuestras condolencias a sus allegados», ha expresado Exteriores.

Según recordó este viernes el propio Albares, en Venezuela residen alrededor de 200.000 ciudadanos españoles. El Ministerio ha reiterado que las líneas de emergencia consular permanecen activas las 24 horas y ha recordado que los teléfonos de contacto pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales del Ministerio y de la Embajada de España en Venezuela.

El Ministerio de Salud de Venezuela ofreció el último balance provisional de las víctimas causadas por los fuertes terremotos que sacudieron anoche el centro del país.

Según ha informado, hasta el momento los fallecidos son 235 y más de 4.300 los heridos, que ya están siendo atendidos en hospitales. Asimismo, ha reseñado que hay 200 personas desaparecidas.