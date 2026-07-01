El Tottenham le roba a Mourinho uno de sus objetivos para la medular del Real Madrid

La Premier League ha roto definitivamente la banca. Apenas ha comenzado el mes de julio y varios equipos ingleses ya han hecho desembolsos astronómicos para reforzar sus plantillas. Uno de los que necesita refuerzos de urgencia es el Tottenham, quien ha cerrado uno de los objetivos prioritarios que tenía José Mourinho para fichar por el Real Madrid este verano. Un revés que acorta la lista para firmar un jugador en una posición que necesita el club blanco.

Desde que el entrenador portugués cogió el mando, tuvo clara una lista de nombres en la que estaba subrayado Mateus Fernandes. El mediocampista de 21 años es uno de los futbolistas más talentosos en su posición. Equipos como el Manchester United y el PSG también estaban detrás de él, pero el Tottenham se ha movido más rápido que ninguno para cerrar la operación por 98,6 millones de euros.

Aunque no fue convocado con Portugal para el Mundial, Mateus gustaba mucho a Mourinho por su polivalencia. Un jugador creativo con el balón que tiene mucho margen de mejora, o también conocido en el fútbol inglés como un ‘box to box’. Cinco goles y cinco asistencias en 42 partidos. Una operación que el Tottenham hizo para reconstruir un proyecto que a punto estuvo de caer en lo más profundo tras jugarse el descenso en la Premier hasta la última jornada.

El Real Madrid tendrá que seguir buscando

En Valdebebas le tenían como una opción asequible dadas las circunstancias con otros futbolistas como Enzo Fernández, Mac Allister, Joao Neves o Vitinha. Sin embargo, las pujas fueron encareciendo la operación y haciendo muy complicada la operación en unas semanas donde priorizaron otros fichajes como el de Cucurella.

Hjulmand es otro de los perfiles que han ganado fuerza. Mourinho le conoce de su temporada como técnico en el Benfica y en Portugal insisten en que sigue estando en la lista del Real Madrid. La búsqueda del mediocampista en el Real Madrid continuará, pero ahora con el nombre de Mateus Fernandes ya totalmente descartado.