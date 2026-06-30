La Premier sigue rompiendo la banca: ¡el Arsenal pagará 150 millones por Rogers!

El Arsenal está dispuesto a romper la banca por Morgan Rogers. Si hace unos días saltaba la noticia de que el Manchester City pagaría una auténtica millonada por Elliot Anderson, ahora son los londinenses los que están a punto de batir el récord de traspaso más caro de la historia de la Premier League.

La gran temporada del delantero del Aston Villa a las órdenes de Unai Emery ha despertado el interés de los grandes de Europa. Elegido MVP de la Europa League, Morgan Rogers dará el salto al vigente campeón de la Premier League. Mikel Arteta lo quiere a toda costa y el Arsenal estaría dispuesto a pagar hasta 130 millones de libras (unos 150 millones de euros). De confirmarse el traspaso, superaría los 145 de Isak y los 125 de Florian Wirtz pagados por el Liverpool en su día.

Tras ganar la Premier League, el Arsenal ha dado vía libre a Arteta, que quiere fichar a Rogers cueste lo que cueste. Si para eso hay que convertirlo en el fichaje más caro de la historia de la Premier, así será. Su valor de mercado es de 90 millones de euros, según Transfermarkt, pero el Aston Villa tasa al jugador en 130 millones de libras, según las informaciones que llegan desde Inglaterra.

Sus 14 goles y 12 asistencias le han convertido en una pieza fundamental para Emery. Los de Birmingham no tienen la necesidad de vender y cuentan con Rogers, que renovó en el pasado mes de noviembre hasta 2031, por lo que tiene contrato en vigor. Si el Arsenal quiere hacerse con los servicios del atacante inglés, tendrá que aceptar la tasación que le han puesto los villanos.

Rogers llegó al Aston Villa en 2024 por 9,4 millones de euros. Desde entonces, el delantero ha aumentado su cotización y podría convertirse en el fichaje más caro de la historia de la Premier. A sus 23 años, el MVP de la Europa League es el jugador más cotizado por los grandes clubes de Inglaterra. Los de Arteta lo quieren para reforzar su ataque de cara a la próxima campaña y poder revalidar el título de liga.