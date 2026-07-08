Tchouaméni renueva con el Real Madrid hasta 2031

El Real Madrid y Aurélien Tchouaméni han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del centrocampista francés hasta el 30 de junio de 2031. La renovación se ha cerrado durante la disputa del Mundial y supone un nuevo movimiento estratégico de la entidad madridista para blindar a uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto de José Mourinho durante la próxima década. Su anterior contrato expiraba en 2027, pero tanto el club como el jugador tenían claro desde hace meses que el futuro de ambos pasaba por seguir caminando juntos.

La renovación de Tchouaméni llega, además, después de una temporada en la que el francés ha dado un paso adelante definitivo. Tras un inicio marcado por las críticas y por la irregularidad del equipo, el centrocampista terminó convirtiéndose en una pieza absolutamente imprescindible, ofreciendo un rendimiento sobresaliente tanto como pivote como actuando de central cuando las numerosas lesiones obligaron al cuerpo técnico a reinventar la defensa. Su polivalencia, su crecimiento competitivo y su capacidad para sostener al equipo en los momentos más complicados terminaron convenciendo definitivamente al Real Madrid de que debía ser uno de los pilares del nuevo proyecto.

En Valdebebas nunca existieron dudas sobre su continuidad, ni siquiera cuando el francés atravesó momentos complicados. El club siempre entendió que estaba ante uno de los mejores mediocentros del mundo y Mourinho también trasladó desde el primer momento que Tchouaméni era un futbolista intransferible sobre el que construir su Real Madrid. De hecho, el técnico portugués considera que el internacional francés será el ancla de su centro del campo y uno de los líderes del vestuario en los próximos años.

La renovación también sirve para cerrar definitivamente cualquier tipo de especulación sobre su futuro. En los últimos mercados varios grandes clubes europeos preguntaron por su situación, conscientes de que se trata de uno de los centrocampistas más cotizados del continente. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid siempre fue la misma: Tchouaméni no estaba en venta. Ahora, con esta ampliación hasta 2031, el conjunto blanco blinda a uno de sus jugadores franquicia y envía un mensaje claro de cara al futuro: el francés seguirá siendo una de las piedras angulares del equipo que intentará dominar Europa durante los próximos años.