¿Cuánto cobra un bombero en España? Este es su salario en 2026

La figura del bombero en España se ha vuelto de vital importancia, más aún de lo que era, tras las jornadas de incendios que asolaron al centro del territorio español. Las labores de este cuerpo de emergencias abarcan extinciones de incendios, salvamento y rescate, emergencias tecnológicas y medioambientales, y prevención de riesgos y asistencia técnica.

El debate que se instala en nuestro país es si los bomberos cobran un sueldo acorde a sus labores y los riesgos que van implícitos. En 2026, los salarios de los bomberos oscilan entre los 21.000 y 46.000 euros brutos al año, dependiendo de la comunidad autónoma, el ayuntamiento y los complementos.

Salarios medios brutos según la comunidad autónoma

Comunidad de Madrid : desde 35.000 hasta los 44.000 € brutos anuales (superando los 55.000 en ayuntamientos con jornada ampliada).

: desde 35.000 hasta los 44.000 € brutos anuales (superando los 55.000 en ayuntamientos con jornada ampliada). Cataluña : 29.000 € brutos (hasta 53.800 euros en la Generalitat según el servicio).

: 29.000 € brutos (hasta 53.800 euros en la Generalitat según el servicio). Comunidad Valenciana : entre 33.000 y 47.000 €.

: entre 33.000 y 47.000 €. Navarra : 46.000 €.

: 46.000 €. Región de Murcia : entre 29.000 y 45.000 €.

: entre 29.000 y 45.000 €. Andalucía : 40.000 €.

: 40.000 €. Extremadura : entre 29.000 y 40.000 €.

: entre 29.000 y 40.000 €. Castilla y León : 39.000 €.

: 39.000 €. País Vasco : 38.000 €.

: 38.000 €. La Rioja : 35.000 €.

: 35.000 €. Aragón : 32.000 €.

: 32.000 €. Baleares : entre 19.000 y 32.000 €.

: entre 19.000 y 32.000 €. Castilla-La Mancha : entre 25.000 y 29.000 €.

: entre 25.000 y 29.000 €. Asturias : 25.000 €.

: 25.000 €. Galicia: entre 21.000 y 23.000 €.

Salario según el cuerpo perteneciente

No todos los bomberos perciben un salario igual, debido a que existen diferentes tipos de bomberos en los distintos organismos.

Los bomberos municipales son funcionarios encuadrados por normativa estatal en el subgrupo C1. Disfrutan de los salarios más altos debido a la carga de complementos específicos.

Los bomberos que se encargan de los aeropuertos son los bomberos de AENA. Sus salarios netos se sitúan entre los 1.600 y los 1.800 euros mensuales. Integrados en las Fuerzas Armadas, los bomberos militares de la UME cobran un sueldo neto medio que va desde los 1300 hasta los 1900 euros, dependiendo del rango.

El sector con menores retribuciones son los bomberos forestales, cuyos sueldos van desde los 14.000 hasta los 18.000 euros brutos anuales, en contratos iniciales o de campaña; sin embargo, hay que sumar los complementos de peligrosidad y turnos que pueden aumentar la cuantía.