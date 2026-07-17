El Barcelona disputará un triangular de amistosos el 8 de agosto en Italia

El Barcelona sigue ampliando su lista de amistosos para la pretemporada 26/27 que desde el pasado lunes ya está en marcha en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El equipo blaugrana disputará dos amistosos en Italia el próximo 8 de agosto en un triangular ante Udinese y Nottingham Forest. Lo hará tras su stage en Reino Unido.

La entidad azulgrana ha sido invitada a participar en la primera edición del trofeo «Friuli Venezia Giulia Cup» y se medirá en el estadio Blueenergy de Udine al Udinese y al Nottingham Forest. Será un triangular de amistosos y se disputará el 8 de agosto.

El conjunto blaugrana compartirá cartel con el Udinese Calcio, club anfitrión de la competición, y el Nottingham Forest, en un triangular que reunirá a tres equipos de las principales ligas europeas y que servirá a los tres conjuntos para continuar su puesta a punto antes del inicio de las competiciones oficiales. El triangular comenzará a las 20:00 horas de la tarde y tendrá un formato de 45 minutos cada encuentro. El Barça jugará el segundo y el tercer partido.

«Organizado por el Udinese Calcio, el torneo forma parte de un proyecto de promoción internacional impulsado por la región del Friuli Venezia Giulia con el objetivo de reforzar la proyección del territorio a través del deporte», explica el Barcelona en un comunicado oficial.

El Barcelona perfila su pretemporada

La pretemporada del Barcelona de Hansi Flick sigue cogiendo color, con el objetivo de seguir acumulando ritmo competitivo y minutos de juego en un contexto de exigencia internacional antes del estreno oficial de la temporada. Antes de este triangular en Italia, el Barça jugará ante el Europa el día 24 de julio a puerta cerrada y visitará el 31 de ese mismo mes al Birmingham.

«Para el FC Barcelona, esta será una vuelta especial a la ciudad de Udine, casi veintiún años después de la última visita. El único precedente azulgrana en la capital del Friuli se remonta al 7 de diciembre de 2005, cuando el equipo disputó un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Udinese», añade la entidad catalana en su web oficial.